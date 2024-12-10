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В России могут вырасти штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч
В России могут вырасти штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч - РИА Новости, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч вырастут с 500 до 750 рублей, документ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:37
2024-12-10T14:37
2024-12-10T14:37
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч вырастут с 500 до 750 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения). "В статье 12.9 в абзаце втором части 2 слово "пятисот" заменить словами "семисот пятидесяти", - сказано в тексте поправки.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988392778.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России могут вырасти штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч
Штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч могут вырасти до 750 рублей