https://ria.ru/20241210/gd-1988399685.html

В России могут вырасти штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч

В России могут вырасти штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч - РИА Новости, 10.12.2024

В России могут вырасти штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч вырастут с 500 до 750 рублей, документ... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:37

2024-12-10T14:37

2024-12-10T14:37

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч вырастут с 500 до 750 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения). "В статье 12.9 в абзаце втором части 2 слово "пятисот" заменить словами "семисот пятидесяти", - сказано в тексте поправки.

https://ria.ru/20241210/shtraf-1988392778.html

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