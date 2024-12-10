https://ria.ru/20241210/gd-1988397178.html

Госдума приняла в I чтении проект о порядке приема в школы детей мигрантов

Госдума приняла в I чтении проект о порядке приема в школы детей мигрантов - РИА Новости, 10.12.2024

Госдума приняла в I чтении проект о порядке приема в школы детей мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:30

2024-12-10T14:30

2024-12-10T14:40

общество

россия

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Среди авторов проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом в случае принятия законопроекта лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором. Ранее Володин писал в своем Telegram-канале, что законопроект предусматривает обязательную проверку: законности нахождения ребёнка и его родителей на территории Российской Федерации и уровня знания русского языка при зачислении детей иностранных граждан в школы. "По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов. У которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребёнка, не знающего языка, но обучающегося в классе, а также создаёт проблемы для одноклассников. Педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в осваивании образовательной программы. Без знания русского языка это невозможно", - считает председатель Госдумы. По его словам, принятие данной инициативы обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования, соотносимое с возможностью освоения обучающимися общеобразовательных программ на государственном языке РФ, а также гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса.Кроме того, руководитель парламентской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая заявила журналистам, что данной инициативой устанавливаются правила и процедуры, которые гарантируют соблюдение интересов всех участников образовательного процесса в российских школах: учеников, их родителей и учителей."Школа – это социальный институт, в котором должна быть гармония, доброжелательность и в котором должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к знаниям. Совершенно очевидно, что чтобы получать знания на русском языке и осуществлять коммуникацию в рамках процесса обучения, нужно знать и понимать русский язык, на котором ведётся преподавание в российских школах. Поэтому мы вводим обязательное бесплатное тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка как необходимое условие допуска к освоению школьной образовательной программы. Это обеспечит успеваемость детей иностранных граждан при освоении школьной программы, а значит исключит конфликты, психотравмирующие ситуации, связанные с неуспеваемостью и нарушением коммуникации с одноклассниками и учителями", - сказала она.Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что в основе предлагаемых решений действующие положения закона об образовании, Семейного кодекса, Федеральных образовательных стандартов общего образования, а также профтандартов педагогов, и в полномочиях Федерального Агентства по делам национальностей и Россотрудничества уже закреплена реализация государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации. Она уточнила, что "на первом месте в интеграции и адаптации, конечно, стоит русский язык"."Предлагаемые нами решения означают, что уполномоченные уже сейчас органы должны будут на надлежащем уровне обеспечить работу по адаптации и интеграции, и, в первую очередь, по изучению русского языка. В том числе, в странах, откуда пребывают иностранные граждане. Наш законопроект - ключ к решению многих проблем, в том числе, к тому, чтобы вопросы адаптации и интеграции реализовывались на качественно высоком уровне", - заключила Яровая.

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https://ria.ru/20241205/migrant-1987462170.html

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)