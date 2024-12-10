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Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России - РИА Новости, 10.12.2024
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20:49 10.12.2024 (обновлено: 20:59 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/gas-1988507639.html
Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России
Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России - РИА Новости, 10.12.2024
Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России
Болгария может прекратить транзит российского газа по "Балканскому потоку", если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:49
2024-12-10T20:59
болгария
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Болгария может прекратить транзит российского газа по "Балканскому потоку", если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов, его слова приводит News.bg."Булгартрансгаз" выполнил свои контракты в срок и теперь "Газпром", который зарезервировал мощности и осуществлял расчеты через "Газпромбанк", должен найти решение, если намерен и дальше пользоваться услугой", — сказал он.Чиновник отметил, что в случае отсутствия оплаты газовый оператор может остановить транспортировку газа. По его словам, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря.На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечал Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.В начале ноября агентство сообщило о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.
https://ria.ru/20241210/gas-1988422373.html
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болгария, европа, россия, владимир малин, газпром, газпромбанк, булгартрансгаз, в мире, сша
Болгария, Европа, Россия, Владимир Малин, Газпром, Газпромбанк, Булгартрансгаз, В мире, США
Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России

Болгария может прекратить транзит газа из РФ из-за санкций против "Газпромбанка"

© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
Тепловая электростанция в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Болгария может прекратить транзит российского газа по "Балканскому потоку", если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов, его слова приводит News.bg.
"Булгартрансгаз" выполнил свои контракты в срок и теперь "Газпром", который зарезервировал мощности и осуществлял расчеты через "Газпромбанк", должен найти решение, если намерен и дальше пользоваться услугой", — сказал он.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Меркель сделала заявление о российском газе
Вчера, 15:49
Чиновник отметил, что в случае отсутствия оплаты газовый оператор может остановить транспортировку газа. По его словам, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря.
На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечал Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
В начале ноября агентство сообщило о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия нашла хитрый способ обойти газовые санкции США
8 декабря, 08:00
 
БолгарияЕвропаРоссияВладимир МалинГазпромГазпромбанкБулгартрансгазВ миреСША
 
 
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