Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России
Болгария может прекратить транзит газа из РФ из-за санкций против "Газпромбанка"
© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Болгария может прекратить транзит российского газа по "Балканскому потоку", если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов, его слова приводит News.bg.
"Булгартрансгаз" выполнил свои контракты в срок и теперь "Газпром", который зарезервировал мощности и осуществлял расчеты через "Газпромбанк", должен найти решение, если намерен и дальше пользоваться услугой", — сказал он.
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Чиновник отметил, что в случае отсутствия оплаты газовый оператор может остановить транспортировку газа. По его словам, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря.
На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечал Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
В начале ноября агентство сообщило о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.
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