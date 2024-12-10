https://ria.ru/20241210/gas-1988422373.html

Меркель сделала заявление о российском газе

Меркель сделала заявление о российском газе - РИА Новости, 10.12.2024

Меркель сделала заявление о российском газе

Поставки российского газа в Германию стали давней традицией, заявила экс-канцлер Ангела Меркель в эфире телеканала France 2. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:49

2024-12-10T15:49

2024-12-10T16:05

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Поставки российского газа в Германию стали давней традицией, заявила экс-канцлер Ангела Меркель в эфире телеканала France 2."Поставки газа из России являются уже очень давней традицией, сложившейся в период холодной войны и продолжавшейся во время моего пребывания у власти. Я не считаю это ошибкой, потому что так мы получали российский газ по хорошей цене", — сказала она.Политик также охарактеризовала эту сделку как взаимовыгодную для обоих государств. Но после начала конфликта на Украине цены на газ взлетели, что вынудило правительство закупать ресурс по менее выгодной стоимости, утверждает Меркель.Экономика Германии переживает спад, вызванный в числе прочего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3 процента, в этом ожидается падение еще на 0,2 процента.В России неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241210/reys-1988411658.html

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

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