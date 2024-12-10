https://ria.ru/20241210/gadaniya-1988306317.html
Каждый второй россиянин выступает за запрет платных гаданий, показал опрос
Каждый второй россиянин выступает за запрет платных гаданий, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2024
Каждый второй россиянин выступает за запрет платных гаданий, показал опрос
Каждый второй россиянин поддерживает запрет на платные услуги тарологов и гадалок, однако 20% россиян не согласны с такими предложениями, говорится в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:59
2024-12-10T06:59
2024-12-10T08:13
общество
россия
андрей свинцов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин поддерживает запрет на платные услуги тарологов и гадалок, однако 20% россиян не согласны с такими предложениями, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных специалистов в России. "Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они относятся к инициативе Госдумы запретить платные гадания и верят ли вообще в эзотерические практики. Больше половины россиян (54%) поддержали бы ограничения на деятельность гадалок и тарологов. Однако пятая часть (20%) участников не согласны с запретом, считая, что есть более важные проблемы, требующие внимания. 14% высказались нейтрально, а 12% впервые узнали о подобных инициативах из опроса", - сказано в исследовании. Большинство респондентов - 76% - признались, что не верят в эффективность магических практик. Однако остальные готовы обратиться к гадалкам: например, 14% интересуются энергетическими техниками и экстрасенсорикой, 5% доверяют раскладам Таро, 4% обращаются к натальным картам и гороскопам, а 1% увлекаются гаданиями на рунах, кофе и других атрибутах. Более половины из тех, кто прибегает к гаданиям, делают расклады самостоятельно. Каждый третий доверяет друзьям. К специалистам обращаются 9%, а 3% посещают эзотерические салоны. Респонденты, настроенные скептически к гадалкам, рассказали, что при принятии решений ориентируются на собственную интуицию и самостоятельность, доверяют психологии, слушают советы близких или медитируют. "Если гадания за деньги будут запрещены, 72% респондентов готовы обращаться к другим магическим практикам, полагая, что в жизни должно быть место волшебству. Народные приметы рассматривают в качестве альтернативы 16%, а 9% надеются на предсказания искусственного интеллекта. 3% - на внезапные духовные откровения", - отметили аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года, охват составил 23 080 интернет-пользователей, среди которых 69% мужчин и 31% женщин.
https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html
https://ria.ru/20241118/rosobrnadzor-1984363433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей свинцов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Андрей Свинцов, Госдума РФ, ЛДПР
Каждый второй россиянин выступает за запрет платных гаданий, показал опрос
RamblerCo: каждый второй россиянин поддерживает запрет платных услуг тарологов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин поддерживает запрет на платные услуги тарологов и гадалок, однако 20% россиян не согласны с такими предложениями, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму
в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов
(ЛДПР
). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных специалистов в России
.
"Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они относятся к инициативе Госдумы запретить платные гадания и верят ли вообще в эзотерические практики. Больше половины россиян (54%) поддержали бы ограничения на деятельность гадалок и тарологов. Однако пятая часть (20%) участников не согласны с запретом, считая, что есть более важные проблемы, требующие внимания. 14% высказались нейтрально, а 12% впервые узнали о подобных инициативах из опроса", - сказано в исследовании.
Большинство респондентов - 76% - признались, что не верят в эффективность магических практик. Однако остальные готовы обратиться к гадалкам: например, 14% интересуются энергетическими техниками и экстрасенсорикой, 5% доверяют раскладам Таро, 4% обращаются к натальным картам и гороскопам, а 1% увлекаются гаданиями на рунах, кофе и других атрибутах.
Более половины из тех, кто прибегает к гаданиям, делают расклады самостоятельно. Каждый третий доверяет друзьям. К специалистам обращаются 9%, а 3% посещают эзотерические салоны. Респонденты, настроенные скептически к гадалкам, рассказали, что при принятии решений ориентируются на собственную интуицию и самостоятельность, доверяют психологии, слушают советы близких или медитируют.
«
"Если гадания за деньги будут запрещены, 72% респондентов готовы обращаться к другим магическим практикам, полагая, что в жизни должно быть место волшебству. Народные приметы рассматривают в качестве альтернативы 16%, а 9% надеются на предсказания искусственного интеллекта. 3% - на внезапные духовные откровения", - отметили аналитики.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года, охват составил 23 080 интернет-пользователей, среди которых 69% мужчин и 31% женщин.