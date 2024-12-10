https://ria.ru/20241210/frantsiya-1988300173.html

НКО во Франции возмущены тем, что Нотр-Дам покрыли свинцовой крышей

НКО во Франции возмущены тем, что Нотр-Дам покрыли свинцовой крышей - РИА Новости, 10.12.2024

НКО во Франции возмущены тем, что Нотр-Дам покрыли свинцовой крышей

Французские ассоциации выразили в беседе с РИА Новости беспокойство решением отстроить Нотр-Дам, вновь используя для покрытия шпиля и крыши более 400 тонн... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:29

2024-12-10T04:29

2024-12-10T04:29

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ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Французские ассоциации выразили в беседе с РИА Новости беспокойство решением отстроить Нотр-Дам, вновь используя для покрытия шпиля и крыши более 400 тонн свинца – канцерогенного материала, который опасен для посетителей, сотрудников и местных жителей. Собор Парижской Богоматери принял первых посетителей в воскресенье. Все доступные для посещения даты были заняты уже через час после открытия бронирования. Однако, как сообщил агентство генсекретарь парижского подразделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (UD-CGT) Бенуа Мартен, граждане должны быть осведомлены о том, что крышу собора покрывают 460 тонн свинца, частицы которого, попадая в почву и воздух, могут представлять опасность. "Это безответственный выбор, свинец очень опасен и представляет риск как для работников, занятых на реконструкции, так и для жителей близлежащих районов и посетителей собора. Он вновь подвергает население рискам, связанным со свинцом. Верховный Совет здравоохранения высказался против использования свинца для покрытия крыши Нотр-Дама, также против этого высказался городской Совет парижских депутатов, но, несмотря на это, работы продолжились. Собор был отстроен идентичным, в то время как были доступны альтернативные материалы, например, цинк", - объяснил он. Мартен рассказал, что после пожара 2019 года, когда выгорело все покрытие из 400 тонн свинца, ассоциации родителей инициировали проведение медицинских тестов, которые показали, что уровень свинца в крови у детей, проживающих недалеко от собора, был повышен. В 2022 году ассоциации родителей и больных сатурнизмом подали иск в суд по статье "подвержение опасности третьих лиц", обвиняя Региональное агентство здравоохранения, министерства культуры и здравоохранения в халатности из-за того, что они не отнеслись к этой проблеме с должной серьезностью. "Стороны этого иска были приняты следственным судьей, идет расследование, но, как и все во Франции, оно занимает длительное время", - сказал активист. Летом 2019 года власти Парижа приняли решение временно закрыть доступ к площади у собора, чтобы очистить территорию от следов свинца. Центральная лаборатория префектуры полиции провела проверку концентрации металла в воздухе и в пыли. Мэрия Парижа заявила, что на основании результатов исследований не было выявлено риска для здоровья детей. Мартен отметил, что риски использования свинца признаны на международном уровне, в том числе ВОЗ. "После пожара эти четыреста тонн свинца распространились повсюду в форме пыли, что очень серьезно, ведь свинец – это тяжелый металл и он оседает в земле, а ветер разносит его на более обширные территории. Даже в условиях отсутствия пожара свинец крошится. После дождя он попадает в почву и воду - в Сену и водостоки. Он накапливается в земле. Около Нотр-Дама есть игровые площадки, там играют дети, они приносят эту землю на руках, на своей обуви, они тянут руки в рот, и свинец попадает в организм", - предупреждает профсоюз. Он сообщил, что власти не приняли во внимание требования ассоциаций и профсоюзов, но обещали установить фильтры для дождевой воды, стекающей с крыши собора. "Нам обещали установить фильтры, которые защитят от попадания частичек свинца в почву во время дождя. Их установили. Теперь нужно это контролировать, потому что в Нотр-Дам приходит множество посетителей, но также там на постоянной основе работают сотрудники", - сказал он. В Ассоциации семей – жертв сатурнизма также выразили сожаление в связи с решением властей. "Нам не понятен этот иррациональный выбор. Определенных причин ему нет, это просто форма консерватизма. Намерение перестроить собор идентичным было воспринято слишком буквально: в том, что касается эстетики, архитектуры, безусловно, он должен остаться неизменным, но в плане материалов можно было использовать что-то более безопасное", - сообщили в НКО. Церемония открытия собора состоялась 7 и 8 декабря. Ожидается, что Нотр-Дам примет порядка 15 миллионов посетителей в первый год после открытия. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html

https://ria.ru/20241207/notr-dam-1987927668.html

https://ria.ru/20241208/parizh-1987956887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, франция, сена (река), воз