https://ria.ru/20241210/fedorischev-1988491455.html

Федорищев выступил на сессии о сохранении объектов культурного наследия

Федорищев выступил на сессии о сохранении объектов культурного наследия - РИА Новости, 10.12.2024

Федорищев выступил на сессии о сохранении объектов культурного наследия

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с докладом на стратегической сессии о сохранении объектов культурного наследия, которую провел... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:07

2024-12-10T19:07

2024-12-10T19:07

вячеслав федорищев

михаил мишустин

самарская область

россия

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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с докладом на стратегической сессии о сохранении объектов культурного наследия, которую провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщило правительство Самарской области. "Во вторник председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам сохранения объектов культурного наследия. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который выступил с докладом о работе региона по данному направлению", - говорится в сообщении правительства региона. Мишустин подчеркнул, что практически в каждом российском регионе есть сохранившиеся предметы монументального искусства, старинные здания, храмы, остатки древних городищ. Они рассказывают об отечественной многонациональной культуре, привлекая историков, архитекторов, туристов. В целом таких объектов в стране около 160 тысяч. На территории Самарской области расположено 1003 объекта культурного наследия федерального и регионального значения, а также 501 выявленный объект культурного наследия и 2471 памятник археологического наследия. Региональное правительство вместе с градозащитниками, волонтерами, партнерами и правительством РФ ведет большую работу по сохранению объектов культурного наследия. Федорищев подчеркнул, что в регионе разрабатываются дополнительные меры поддержки для привлечения инвесторов к восстановлению ОКН, также принят ряд документов для сохранения культурного наследия. Кроме того, Самарская область вошла в число регионов, где запущен пилотный федеральный проект, позволяющий инвестору получить заем по льготной ставке на реставрацию ОКН. После завершения работ при соблюдении обязанностей по использованию и содержанию объекта инвестор может стать его обладателем. Для участия в проекте в Самарской области уже выбрали объекты, которые не эксплуатируются и находятся в неудовлетворительном состоянии. На каждый объект найден инвестор из региона. Также губернатор Самарской области сообщил о разработке региональной программы "100 объектов культурного наследия", рассчитанной до 2030 года. В нее будут включены знаковые памятники архитектуры, требующие реставрации. "Формируем программу с учетом предложений экспертов отрасли и неравнодушных жителей региона, которые многие годы защищают культуру и историю родного края. Задачу по сохранению объектов культурного наследия решаем совместно с общественниками, градозащитниками, волонтерами, финансовыми институтами развития, партнерами, правительством РФ. На стратсессии озвучил ряд инициатив, которые важны не только для нашего региона, но и всей страны", - сообщил по итогам стратсессии Федорищев.

https://ria.ru/20241209/svo-1988225156.html

https://ria.ru/20241210/kononenko-1988451953.html

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вячеслав федорищев, михаил мишустин, самарская область, россия