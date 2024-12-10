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Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке - РИА Новости, 10.12.2024
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке
В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:18
2024-12-10T16:18
2024-12-10T16:18
общество
россия
светлана радионова
светлана акулова
московский зоопарк
новый год
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, которые прислали дети со всей страны, передает корреспондент РИА Новости."Экоёлку" представили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В церемонии также приняли участие авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого"."На елке у нас больше тысячи игрушек, а всего нам поступило более шести тысяч… Нет ни одного региона Российской Федерации, который бы не прислал нам свои игрушки", - сказала Радионова.Глава Росприроднадзора также сообщила, что девять игрушек во время своей поездки в Антарктиду она подарила российским полярникам, работающим на станциях Прогресс и Восток."Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.
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общество, россия, светлана радионова, светлана акулова, московский зоопарк, новый год, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Россия, Светлана Радионова, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Новый год, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке
В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, которые прислали дети со всей страны, передает корреспондент РИА Новости.
"Экоёлку" представили глава Росприроднадзора Светлана Радионова
и директор Московского зоопарка Светлана Акулова
.
В церемонии также приняли участие авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого".
"На елке у нас больше тысячи игрушек, а всего нам поступило более шести тысяч… Нет ни одного региона Российской Федерации, который бы не прислал нам свои игрушки", - сказала Радионова.
Глава Росприроднадзора
также сообщила, что девять игрушек во время своей поездки в Антарктиду
она подарила российским полярникам, работающим на станциях Прогресс и Восток
.
"Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.