Рейтинг@Mail.ru
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/elka-1988437379.html
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке - РИА Новости, 10.12.2024
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке
В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:18
2024-12-10T16:18
общество
россия
светлана радионова
светлана акулова
московский зоопарк
новый год
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988432738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c0bbece3c3bbfd9e0aeac17a2446747.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, которые прислали дети со всей страны, передает корреспондент РИА Новости."Экоёлку" представили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В церемонии также приняли участие авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого"."На елке у нас больше тысячи игрушек, а всего нам поступило более шести тысяч… Нет ни одного региона Российской Федерации, который бы не прислал нам свои игрушки", - сказала Радионова.Глава Росприроднадзора также сообщила, что девять игрушек во время своей поездки в Антарктиду она подарила российским полярникам, работающим на станциях Прогресс и Восток."Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.
https://ria.ru/20241208/panda-1987992187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988432738_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_7f1c8cb4af6c9ef4011b48e8084df62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлана радионова, светлана акулова, московский зоопарк, новый год, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Россия, Светлана Радионова, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Новый год, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке

В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России

© Фото предоставлено пресс-службой РосприроднадзораТоржественное открытие главной "Экоёлки" России в Московском зоопарке
Торжественное открытие главной Экоёлки России в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора
Торжественное открытие главной "Экоёлки" России в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, которые прислали дети со всей страны, передает корреспондент РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой РосприроднадзораГлава Росприродзора Светлана Радионова
Глава Росприродзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора
Глава Росприродзора Светлана Радионова
"Экоёлку" представили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В церемонии также приняли участие авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого".
"На елке у нас больше тысячи игрушек, а всего нам поступило более шести тысяч… Нет ни одного региона Российской Федерации, который бы не прислал нам свои игрушки", - сказала Радионова.
Глава Росприроднадзора также сообщила, что девять игрушек во время своей поездки в Антарктиду она подарила российским полярникам, работающим на станциях Прогресс и Восток.
© Фото предоставлено пресс-службой РосприроднадзораИгрушки для "Экоёлки" России в Московском зоопарке
Игрушки для Экоёлки России в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора
Игрушки для "Экоёлки" России в Московском зоопарке
"Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.
Панда Катюша радуется снегу - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу
8 декабря, 12:48
 
ОбществоРоссияСветлана РадионоваСветлана АкуловаМосковский зоопаркНовый годФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала