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Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке

Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке - РИА Новости, 10.12.2024

Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке

В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:18

2024-12-10T16:18

2024-12-10T16:18

общество

россия

светлана радионова

светлана акулова

московский зоопарк

новый год

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Московском зоопарке состоялось торжественное открытие главной "Экоёлки" России, дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, которые прислали дети со всей страны, передает корреспондент РИА Новости."Экоёлку" представили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В церемонии также приняли участие авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого"."На елке у нас больше тысячи игрушек, а всего нам поступило более шести тысяч… Нет ни одного региона Российской Федерации, который бы не прислал нам свои игрушки", - сказала Радионова.Глава Росприроднадзора также сообщила, что девять игрушек во время своей поездки в Антарктиду она подарила российским полярникам, работающим на станциях Прогресс и Восток."Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.

https://ria.ru/20241208/panda-1987992187.html

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общество, россия, светлана радионова, светлана акулова, московский зоопарк, новый год, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)