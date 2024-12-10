https://ria.ru/20241210/efimov-1988271524.html
Ефимов: в ноябре Москва опубликовала шесть решений по проектам в рамках КРТ
Ефимов: в ноябре Москва опубликовала шесть решений по проектам в рамках КРТ - РИА Новости, 10.12.2024
Ефимов: в ноябре Москва опубликовала шесть решений по проектам в рамках КРТ
В ноябре власти Москвы опубликовали шесть проектов о реорганизации участков общей площадью 42,6 гектара в рамках программы комплексного развития территорий... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:12
2024-12-10T10:12
2024-12-10T10:12
москва
зеленоград
владимир ефимов (правительство москвы)
московское центральное кольцо (мцк)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В ноябре власти Москвы опубликовали шесть проектов о реорганизации участков общей площадью 42,6 гектара в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты детально прорабатываются городом и учитывают создание жилых сбалансированных кварталов с необходимой горожанам инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами. Инвестиции оцениваются в 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – в 4,2 миллиарда рублей. В результате будет создано около 8,4 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Участки расположены рядом со станциями метро, МЦК, МЦД и крупными магистралями в шести районах Москвы. Владельцам площадок и находящихся на их территории объектов предложили заключить договоры о КРТ.Всего на данных участках построят жилые дома общей площадью 503,5 тысячи квадратных метров, а также общественно-деловые и промышленные объекты на площади 424,9 тысячи квадратных метров. В их числе научно-производственный кластер в Зеленограде.
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москва, зеленоград, владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк), градостроительный комплекс москвы
Москва, Зеленоград, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Московское центральное кольцо (МЦК), Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В ноябре власти Москвы опубликовали шесть проектов о реорганизации участков общей площадью 42,6 гектара в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты детально прорабатываются городом и учитывают создание жилых сбалансированных кварталов с необходимой горожанам инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами. Инвестиции оцениваются в 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – в 4,2 миллиарда рублей. В результате будет создано около 8,4 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Участки расположены рядом со станциями метро, МЦК, МЦД и крупными магистралями в шести районах Москвы. Владельцам площадок и находящихся на их территории объектов предложили заключить договоры о КРТ.
Всего на данных участках построят жилые дома общей площадью 503,5 тысячи квадратных метров, а также общественно-деловые и промышленные объекты на площади 424,9 тысячи квадратных метров. В их числе научно-производственный кластер в Зеленограде.