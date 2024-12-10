https://ria.ru/20241210/dtp-1988496567.html

При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек

При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек - РИА Новости, 10.12.2024

При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек

Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:32

2024-12-10T19:32

2024-12-10T19:32

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. Ранее региональное управления МЧС сообщило о том, что вечером во вторник у поселка Нагулино Автозаводского района произошло столкновение двух маршрутных такси. Никто не погиб, но оба водителя оказались зажаты в автобусах. Сотрудники МЧС деблокировали водителей и передали врачам. "В результате ДТП пострадали 5 взрослых - 2 водителя и 3 пассажира, они получили характерные травмы. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241201/dtp-1986729727.html

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп