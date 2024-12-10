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При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек - РИА Новости, 10.12.2024
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19:32 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/dtp-1988496567.html
При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек
При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек - РИА Новости, 10.12.2024
При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек
Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:32
2024-12-10T19:32
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. Ранее региональное управления МЧС сообщило о том, что вечером во вторник у поселка Нагулино Автозаводского района произошло столкновение двух маршрутных такси. Никто не погиб, но оба водителя оказались зажаты в автобусах. Сотрудники МЧС деблокировали водителей и передали врачам. "В результате ДТП пострадали 5 взрослых - 2 водителя и 3 пассажира, они получили характерные травмы. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
При столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде пострадали пять человек

В ДТП с двумя маршрутками в Нижнем Новгороде пострадали водители и два пассажира

© МЧС Нижегородской области/TelegramДве маршрутки столкнулись в Нижнем Новгороде
Две маршрутки столкнулись в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© МЧС Нижегородской области/Telegram
Две маршрутки столкнулись в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
Ранее региональное управления МЧС сообщило о том, что вечером во вторник у поселка Нагулино Автозаводского района произошло столкновение двух маршрутных такси. Никто не погиб, но оба водителя оказались зажаты в автобусах. Сотрудники МЧС деблокировали водителей и передали врачам.
"В результате ДТП пострадали 5 взрослых - 2 водителя и 3 пассажира, они получили характерные травмы. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДТП
 
 
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