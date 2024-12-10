https://ria.ru/20241210/dtp-1988492537.html

В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки

В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки - РИА Новости, 10.12.2024

В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки

Две маршрутки столкнулись лоб в лоб в Нижнем Новгороде, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителей, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:11

2024-12-10T19:11

2024-12-10T19:11

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Две маршрутки столкнулись лоб в лоб в Нижнем Новгороде, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителей, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Столкновение маршрутных такси произошло вечером во вторник у поселка Нагулино Автозаводского района. "Оба водителя оказались зажаты в своих транспортных средствах. Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России и аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода они были извлечены и переданы медикам", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не погиб, количество пострадавших пассажиров устанавливается.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп