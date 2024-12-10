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В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки - РИА Новости, 10.12.2024
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19:11 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/dtp-1988492537.html
В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки
В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки - РИА Новости, 10.12.2024
В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки
Две маршрутки столкнулись лоб в лоб в Нижнем Новгороде, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителей, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:11
2024-12-10T19:11
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Две маршрутки столкнулись лоб в лоб в Нижнем Новгороде, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителей, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Столкновение маршрутных такси произошло вечером во вторник у поселка Нагулино Автозаводского района. "Оба водителя оказались зажаты в своих транспортных средствах. Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России и аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода они были извлечены и переданы медикам", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не погиб, количество пострадавших пассажиров устанавливается.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП
В Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки

МЧС: в Нижнем Новгороде две маршрутки столкнулись лоб в лоб

© МЧС Нижегородской области/TelegramДве маршрутки столкнулись в Нижнем Новгороде
Две маршрутки столкнулись в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© МЧС Нижегородской области/Telegram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Две маршрутки столкнулись лоб в лоб в Нижнем Новгороде, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителей, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Столкновение маршрутных такси произошло вечером во вторник у поселка Нагулино Автозаводского района.
"Оба водителя оказались зажаты в своих транспортных средствах. Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России и аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода они были извлечены и переданы медикам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не погиб, количество пострадавших пассажиров устанавливается.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТП
 
 
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