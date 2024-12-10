https://ria.ru/20241210/dtp-1988417977.html
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 10.12.2024
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом
Автобус с пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:35
2024-12-10T15:35
2024-12-10T15:41
происшествия
авто
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Автобус с пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в УМВД Приморья. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у рейсового автобуса №55 якобы отказали тормоза: он вылетел на встречку и врезался в иномарку. Отмечалось, что ДТП произошло в районе улицы Калинина во Владивостоке. "На месте аварии сейчас работает госавтоинспекция, предварительно, в результате ДТП с автобусом пострадавших нет. В момент аварии в автобусе были три пассажира. Водитель не справился с управлением", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что водитель автобуса - гражданин РФ, он был трезв, подробности аварии выясняются. Позже полиция уточнила, что 32-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны мыса Голдобина в направлении улицы Калинина, совершил столкновение с тремя иномарками: Mazda Demio, Suzuki Escudo, Subaru XV. Автомашины получили механические повреждения. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщило УМВД региона в своём Тelegram-канале.
https://ria.ru/20241210/avariya-1988385588.html
https://ria.ru/20241210/tyubing-1988383934.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, владивосток, россия
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом
УМВД: во Владивостоке выехавший на встречку автобус столкнулся с иномаркой