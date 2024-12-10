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Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 10.12.2024
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15:35 10.12.2024 (обновлено: 15:41 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/dtp-1988417977.html
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 10.12.2024
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом
Автобус с пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:35
2024-12-10T15:41
происшествия
авто
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Автобус с пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в УМВД Приморья. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у рейсового автобуса №55 якобы отказали тормоза: он вылетел на встречку и врезался в иномарку. Отмечалось, что ДТП произошло в районе улицы Калинина во Владивостоке. "На месте аварии сейчас работает госавтоинспекция, предварительно, в результате ДТП с автобусом пострадавших нет. В момент аварии в автобусе были три пассажира. Водитель не справился с управлением", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что водитель автобуса - гражданин РФ, он был трезв, подробности аварии выясняются. Позже полиция уточнила, что 32-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны мыса Голдобина в направлении улицы Калинина, совершил столкновение с тремя иномарками: Mazda Demio, Suzuki Escudo, Subaru XV. Автомашины получили механические повреждения. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщило УМВД региона в своём Тelegram-канале.
https://ria.ru/20241210/avariya-1988385588.html
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происшествия, авто, владивосток, россия
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия
Во Владивостоке произошло ДТП с пассажирским автобусом

УМВД: во Владивостоке выехавший на встречку автобус столкнулся с иномаркой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Автобус с пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в УМВД Приморья.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у рейсового автобуса №55 якобы отказали тормоза: он вылетел на встречку и врезался в иномарку. Отмечалось, что ДТП произошло в районе улицы Калинина во Владивостоке.
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"На месте аварии сейчас работает госавтоинспекция, предварительно, в результате ДТП с автобусом пострадавших нет. В момент аварии в автобусе были три пассажира. Водитель не справился с управлением", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что водитель автобуса - гражданин РФ, он был трезв, подробности аварии выясняются.
Позже полиция уточнила, что 32-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны мыса Голдобина в направлении улицы Калинина, совершил столкновение с тремя иномарками: Mazda Demio, Suzuki Escudo, Subaru XV. Автомашины получили механические повреждения. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщило УМВД региона в своём Тelegram-канале.
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