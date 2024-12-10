https://ria.ru/20241210/dtp-1988292791.html
В Петрозаводске в ДТП погибли два человека
В Петрозаводске в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 10.12.2024
В Петрозаводске в ДТП погибли два человека
В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Петрозаводске погибли два человека, еще трое госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:01
2024-12-10T01:01
2024-12-10T01:01
происшествия
авто
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Петрозаводске погибли два человека, еще трое госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии. "По предварительным данным, 9 декабря ... в вечернее время на ул. Ключевая в Петрозаводске произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате которого погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Трое других пассажиров госпитализированы", - сообщает пресс-служба прокуратуры. На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор города Сергей Кокорев. "Установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии находится на контроле надзорного ведомства", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241209/dtp-1988089880.html
https://ria.ru/20241207/dtp-1987893764.html
петрозаводск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, петрозаводск
Происшествия, Авто, Петрозаводск
В Петрозаводске в ДТП погибли два человека
В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Петрозаводске погибли два человека