https://ria.ru/20241210/dtp-1988292791.html

В Петрозаводске в ДТП погибли два человека

В Петрозаводске в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 10.12.2024

В Петрозаводске в ДТП погибли два человека

В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Петрозаводске погибли два человека, еще трое госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:01

2024-12-10T01:01

2024-12-10T01:01

происшествия

авто

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Петрозаводске погибли два человека, еще трое госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии. "По предварительным данным, 9 декабря ... в вечернее время на ул. Ключевая в Петрозаводске произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате которого погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Трое других пассажиров госпитализированы", - сообщает пресс-служба прокуратуры. На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор города Сергей Кокорев. "Установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии находится на контроле надзорного ведомства", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241209/dtp-1988089880.html

https://ria.ru/20241207/dtp-1987893764.html

петрозаводск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, петрозаводск