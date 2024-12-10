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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/dron-1988510169.html
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:19
2024-12-10T21:19
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Богомаз: над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа

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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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