https://ria.ru/20241210/dorogi-1988409484.html

Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год

Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год - РИА Новости, 10.12.2024

Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год

Более 300 километров региональных и местных дорог и 18 мостов отремонтировано в Новгородской области за год, сообщает во вторник пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:06

2024-12-10T15:06

2024-12-10T15:06

новгородская область

андрей никитин (политик)

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39883/00/398830094_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8defdc1d047b210304288617cffbe140.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Более 300 километров региональных и местных дорог и 18 мостов отремонтировано в Новгородской области за год, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. Министр транспорта области Константин Куранов отчитался перед губернатором Андреем Никитиным о результатах работы в 2024 году. Куранов сообщил, что на дорожную деятельность было направлено более 11 миллиардов рублей. "За дорожный сезон отремонтировано 200 километров региональных дорог, 120 километров местных дорог, 18 мостов. По итогам года в нормативном состоянии находятся 61,3% региональных дорог и 86,9% дорог новгородской городской агломерации", - говорится в сообщении. Никитин поручил усилить контроль за качеством дорожных работ в муниципалитетах, особенно обратив внимание на неэффективное расходование средств. Он отметил низкое качество точечного ремонта, которое приводит к быстрому износу дорожного покрытия. "Много ямочного ремонта, много заплаток, которые недолговечны. Либо колейность появляется, либо эти заплатки вылетают. Для обеспечения равномерного качества дорог на региональном и местном уровнях необходимы более строгие требования к планированию, ремонту и контролю дорожных работ в муниципалитетах", - приводит пресс-служба слова Никитина. Также по поручению губернатора увеличено количество камер фиксации нарушений ПДД, на конец года на дорогах области будут функционировать 192 камеры. По словам Куранова, смертность на дорогах снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К зиме подготовлено 300 тысяч тонн противогололедных материалов и 900 единиц спецтехники. Организована работа круглосуточной Единой дорожной службы.

https://ria.ru/20241210/lastochki-1988399822.html

https://ria.ru/20241206/zdanija-1987736539.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, андрей никитин (политик), дороги