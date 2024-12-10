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Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год - РИА Новости, 10.12.2024
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15:06 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/dorogi-1988409484.html
Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год
Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год - РИА Новости, 10.12.2024
Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год
Более 300 километров региональных и местных дорог и 18 мостов отремонтировано в Новгородской области за год, сообщает во вторник пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:06
2024-12-10T15:06
новгородская область
андрей никитин (политик)
дороги
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Более 300 километров региональных и местных дорог и 18 мостов отремонтировано в Новгородской области за год, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. Министр транспорта области Константин Куранов отчитался перед губернатором Андреем Никитиным о результатах работы в 2024 году. Куранов сообщил, что на дорожную деятельность было направлено более 11 миллиардов рублей. "За дорожный сезон отремонтировано 200 километров региональных дорог, 120 километров местных дорог, 18 мостов. По итогам года в нормативном состоянии находятся 61,3% региональных дорог и 86,9% дорог новгородской городской агломерации", - говорится в сообщении. Никитин поручил усилить контроль за качеством дорожных работ в муниципалитетах, особенно обратив внимание на неэффективное расходование средств. Он отметил низкое качество точечного ремонта, которое приводит к быстрому износу дорожного покрытия. "Много ямочного ремонта, много заплаток, которые недолговечны. Либо колейность появляется, либо эти заплатки вылетают. Для обеспечения равномерного качества дорог на региональном и местном уровнях необходимы более строгие требования к планированию, ремонту и контролю дорожных работ в муниципалитетах", - приводит пресс-служба слова Никитина. Также по поручению губернатора увеличено количество камер фиксации нарушений ПДД, на конец года на дорогах области будут функционировать 192 камеры. По словам Куранова, смертность на дорогах снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К зиме подготовлено 300 тысяч тонн противогололедных материалов и 900 единиц спецтехники. Организована работа круглосуточной Единой дорожной службы.
https://ria.ru/20241210/lastochki-1988399822.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), дороги
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Дороги
Более 300 км дорог отремонтировано в Новгородской области за год

в Новгородской области за год отремонтировано более 300 км дорог и 18 мостов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗнаки "Дорожные работы"
Знаки Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Знаки "Дорожные работы". Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Более 300 километров региональных и местных дорог и 18 мостов отремонтировано в Новгородской области за год, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Министр транспорта области Константин Куранов отчитался перед губернатором Андреем Никитиным о результатах работы в 2024 году. Куранов сообщил, что на дорожную деятельность было направлено более 11 миллиардов рублей.
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"За дорожный сезон отремонтировано 200 километров региональных дорог, 120 километров местных дорог, 18 мостов. По итогам года в нормативном состоянии находятся 61,3% региональных дорог и 86,9% дорог новгородской городской агломерации", - говорится в сообщении.
Никитин поручил усилить контроль за качеством дорожных работ в муниципалитетах, особенно обратив внимание на неэффективное расходование средств. Он отметил низкое качество точечного ремонта, которое приводит к быстрому износу дорожного покрытия.
"Много ямочного ремонта, много заплаток, которые недолговечны. Либо колейность появляется, либо эти заплатки вылетают. Для обеспечения равномерного качества дорог на региональном и местном уровнях необходимы более строгие требования к планированию, ремонту и контролю дорожных работ в муниципалитетах", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Также по поручению губернатора увеличено количество камер фиксации нарушений ПДД, на конец года на дорогах области будут функционировать 192 камеры. По словам Куранова, смертность на дорогах снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К зиме подготовлено 300 тысяч тонн противогололедных материалов и 900 единиц спецтехники. Организована работа круглосуточной Единой дорожной службы.
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