https://ria.ru/20241210/dnepr-1988298276.html

Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо

Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.12.2024

Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо

Украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем ВС РФ -... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T03:24

2024-12-10T03:24

2024-12-10T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем ВС РФ - территория зачищена, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "А он (противник – ред.) их (попытки форсировать Днепр - ред.) и не оставлял никогда. При всех увеличивающихся возможностях, технологиях и смекалке наших воинов… Количество попыток может и остается прежним, но все эти попытки обречены на провал", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, продолжают ли ВСУ пытаться форсировать Днепр. По словам губернатора, российские военные срывают все попытки ВСУ форсировать Днепр малыми группами на лодках и катерах. При этом цель противника, как считает Сальдо, показать свою активность в медийных направлениях и "отчитаться" перед Западом. "Со стороны Черного моря уже была неоднократная попытка высадки десанта на быстроходных катерах, они все были уничтожены. А цель-то совершенно понятная - только поставить флаг, сделать там несколько видеокадров и после этого сесть на эти же быстроходные катера и лодки и уйти назад", - пояснил Сальдо. По его словам, такая тактика ВСУ продолжается уже довольно продолжительное время. "Но сейчас наши военные в пойме Днепра, в нижней его части, где он впадает уже в Днепро-Бугский лиман и дальше в Черное море, (там - ред.) большое количество островов. И вот он (противник – ред.) на этих островах пытается где-то закрепиться. Но все острова находятся под контролем наших военных… Где были украинские военные, они все уже зачищены", - подчеркнул Сальдо. Кроме того, подчеркнул губернатор, на левом берегу возведены фортификационные линии. "Наши фортификационные сооружения находятся за очень большой протяженности водной преградой. И даже попытки перебросить технику военную, крупнотоннажную, обречены на провал. Все находится под огневым контролем", - заключил Сальдо.

https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html

https://ria.ru/20240607/dnepr-1951198614.html

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984925517.html

днепр (город)

черное море

херсонская область

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Сальдо: ВСУ продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр ВСУ продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем российских военных, заявил в интервью РИА Новости Сальдо. 2024-12-10T03:24 true PT1M45S

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Дарья Буймова

в мире, днепр (город), черное море, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф