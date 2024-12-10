https://ria.ru/20241210/dnepr-1988298276.html
Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо
Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.12.2024
Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо
Украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем ВС РФ -... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:24
2024-12-10T03:24
2024-12-10T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
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херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем ВС РФ - территория зачищена, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "А он (противник – ред.) их (попытки форсировать Днепр - ред.) и не оставлял никогда. При всех увеличивающихся возможностях, технологиях и смекалке наших воинов… Количество попыток может и остается прежним, но все эти попытки обречены на провал", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, продолжают ли ВСУ пытаться форсировать Днепр. По словам губернатора, российские военные срывают все попытки ВСУ форсировать Днепр малыми группами на лодках и катерах. При этом цель противника, как считает Сальдо, показать свою активность в медийных направлениях и "отчитаться" перед Западом. "Со стороны Черного моря уже была неоднократная попытка высадки десанта на быстроходных катерах, они все были уничтожены. А цель-то совершенно понятная - только поставить флаг, сделать там несколько видеокадров и после этого сесть на эти же быстроходные катера и лодки и уйти назад", - пояснил Сальдо. По его словам, такая тактика ВСУ продолжается уже довольно продолжительное время. "Но сейчас наши военные в пойме Днепра, в нижней его части, где он впадает уже в Днепро-Бугский лиман и дальше в Черное море, (там - ред.) большое количество островов. И вот он (противник – ред.) на этих островах пытается где-то закрепиться. Но все острова находятся под контролем наших военных… Где были украинские военные, они все уже зачищены", - подчеркнул Сальдо. Кроме того, подчеркнул губернатор, на левом берегу возведены фортификационные линии. "Наши фортификационные сооружения находятся за очень большой протяженности водной преградой. И даже попытки перебросить технику военную, крупнотоннажную, обречены на провал. Все находится под огневым контролем", - заключил Сальдо.
https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html
https://ria.ru/20240607/dnepr-1951198614.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988310067_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c37f90c4ef2aa1df08fe3d9111d9f351.jpg
Сальдо: ВСУ продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр
ВСУ продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем российских военных, заявил в интервью РИА Новости Сальдо.
2024-12-10T03:24
true
PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепр (город), черное море, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Черное море, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ продолжают попытки форсировать Днепр на катерах
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем ВС РФ - территория зачищена, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"А он (противник – ред.) их (попытки форсировать Днепр
- ред.) и не оставлял никогда. При всех увеличивающихся возможностях, технологиях и смекалке наших воинов… Количество попыток может и остается прежним, но все эти попытки обречены на провал", - сказал Сальдо
в ответ на вопрос, продолжают ли ВСУ
пытаться форсировать Днепр.
По словам губернатора, российские военные срывают все попытки ВСУ форсировать Днепр малыми группами на лодках и катерах. При этом цель противника, как считает Сальдо, показать свою активность в медийных направлениях и "отчитаться" перед Западом.
"Со стороны Черного моря
уже была неоднократная попытка высадки десанта на быстроходных катерах, они все были уничтожены. А цель-то совершенно понятная - только поставить флаг, сделать там несколько видеокадров и после этого сесть на эти же быстроходные катера и лодки и уйти назад", - пояснил Сальдо.
По его словам, такая тактика ВСУ продолжается уже довольно продолжительное время.
"Но сейчас наши военные в пойме Днепра, в нижней его части, где он впадает уже в Днепро-Бугский лиман и дальше в Черное море, (там - ред.) большое количество островов. И вот он (противник – ред.) на этих островах пытается где-то закрепиться. Но все острова находятся под контролем наших военных… Где были украинские военные, они все уже зачищены", - подчеркнул Сальдо.
Кроме того, подчеркнул губернатор, на левом берегу возведены фортификационные линии.
"Наши фортификационные сооружения находятся за очень большой протяженности водной преградой. И даже попытки перебросить технику военную, крупнотоннажную, обречены на провал. Все находится под огневым контролем", - заключил Сальдо.