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В Чувашии загорелся цех по переработке мяса - РИА Новости, 10.12.2024
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09:38 10.12.2024 (обновлено: 09:43 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/chuvashija-1988321141.html
В Чувашии загорелся цех по переработке мяса
В Чувашии загорелся цех по переработке мяса - РИА Новости, 10.12.2024
В Чувашии загорелся цех по переработке мяса
Цех по переработке мяса горит в Чувашии на 1600 квадратных метров, открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", сообщается в Telegram-канале регионального РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:38
2024-12-10T09:43
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цех по переработке мяса горит в Чувашии на 1600 квадратных метров, открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. "Утром 10 декабря в селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на территории сельхозпредприятия "Триум-Агро". Пожар вспыхнул около 7.00 в здании ангарного типа площадью почти 1600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на производственной площадке в этот момент находились семь работников, шесть из них покинули цех самостоятельно, одного человека эвакуировали прибывшие пожарные.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии загорелся цех по переработке мяса

В чувашском селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на 1600 кв. м

© Фото : МЧС Чувашской Республики-Чувашии/TelegramТушение пожара на территории мясоперерабатывающего предприятия в Комсомольском округе в Чувашии
Тушение пожара на территории мясоперерабатывающего предприятия в Комсомольском округе в Чувашии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : МЧС Чувашской Республики-Чувашии/Telegram
Тушение пожара на территории мясоперерабатывающего предприятия в Комсомольском округе в Чувашии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цех по переработке мяса горит в Чувашии на 1600 квадратных метров, открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.
"Утром 10 декабря в селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на территории сельхозпредприятия "Триум-Агро". Пожар вспыхнул около 7.00 в здании ангарного типа площадью почти 1600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на производственной площадке в этот момент находились семь работников, шесть из них покинули цех самостоятельно, одного человека эвакуировали прибывшие пожарные.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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