https://ria.ru/20241210/chuvashija-1988321141.html

В Чувашии загорелся цех по переработке мяса

В Чувашии загорелся цех по переработке мяса - РИА Новости, 10.12.2024

В Чувашии загорелся цех по переработке мяса

Цех по переработке мяса горит в Чувашии на 1600 квадратных метров, открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", сообщается в Telegram-канале регионального РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:38

2024-12-10T09:38

2024-12-10T09:43

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цех по переработке мяса горит в Чувашии на 1600 квадратных метров, открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. "Утром 10 декабря в селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на территории сельхозпредприятия "Триум-Агро". Пожар вспыхнул около 7.00 в здании ангарного типа площадью почти 1600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на производственной площадке в этот момент находились семь работников, шесть из них покинули цех самостоятельно, одного человека эвакуировали прибывшие пожарные.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)