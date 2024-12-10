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"Союзмультфильм" покажет в Китае новый сезон сериала "Чуч Мяуч" - РИА Новости, 10.12.2024
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Культура
 
18:57 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/chuchmyauch-1988485554.html
"Союзмультфильм" покажет в Китае новый сезон сериала "Чуч Мяуч"
"Союзмультфильм" покажет в Китае новый сезон сериала "Чуч Мяуч" - РИА Новости, 10.12.2024
"Союзмультфильм" покажет в Китае новый сезон сериала "Чуч Мяуч"
"Союзмультфильм" представит в Китае продолжение мультсериала "Чуч Мяуч" (Meowgic), сообщили в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:57
2024-12-10T18:57
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Союзмультфильм" представит в Китае продолжение мультсериала "Чуч Мяуч" (Meowgic), сообщили в пресс-службе киностудии. "Второй сезон сериала "Чуч Мяуч" будет выпущен одновременно на ведущих онлайн-платформах страны Tencent, Youku и iQiyi, а позже станет доступен на IPTV каналах. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Московской международной недели креативных индустрий, организованной Агентством Креативных индустрий Москвы, в которой принимает участие JoyСulture Media. Продолжение мультсериала запланировано к премьере в конце декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что "Чуч Мяуч" вобрал в себя дух и традиции классической анимации киностудии. "Здесь они соединились с современными тенденциями, смыслами, увлекательными необычными сюжетами. Это очень яркий проект в портфеле киностудии, рассказывающий о том, что главное чудо - в дружбе, творчестве, взаимной поддержке, доброте", - сказала Слащева, слова которой цитирует пресс-служба. Первый сезон "Чуч-Мяуч" вошел в топ-10 самых популярных проектов в первую неделю размещения на стримингах в Китае. Он дебютировал в стране в декабре 2022 года и сразу завоевал популярность среди местной аудитории благодаря широкому охвату показа. Тогда сериал стал доступен на большинстве крупных интернет-платформ, а также на устройствах Smart TV, охватив 31 провинцию страны. Одновременно с этим проект транслировался тремя крупнейшими операторами интернет-телевидения. Мультсериал "Чуч Мяуч" выполнен в технике 2D и рассчитан на дошкольную аудиторию. Каждый эпизод длительностью семь минут рассказывает историю из жизни девочки Маруси и кота Мяуча, который обладает волшебным даром исполнять желания, однако каждый раз по-своему. Эта особенность Мяуча становится причиной "забавных неурядиц и неожиданных приключений", в которые попадают также и друзья Маруси и Мяуча — Варя и Миша.
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новости культуры, культура, кино и сериалы, китай, союзмультфильм, москва, юлиана слащева
Культура, Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Китай, Союзмультфильм, Москва, Юлиана Слащева
"Союзмультфильм" покажет в Китае новый сезон сериала "Чуч Мяуч"

"Союзмультфильм" покажет в Китае новый сезон "Чуч Мяуч" (Meowgic) в декабре

© СоюзмультфильмКадр из мульсериала "Чуч Мяуч"
Кадр из мульсериала Чуч Мяуч - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Союзмультфильм
Кадр из мульсериала "Чуч Мяуч"
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Союзмультфильм" представит в Китае продолжение мультсериала "Чуч Мяуч" (Meowgic), сообщили в пресс-службе киностудии.
«
"Второй сезон сериала "Чуч Мяуч" будет выпущен одновременно на ведущих онлайн-платформах страны Tencent, Youku и iQiyi, а позже станет доступен на IPTV каналах. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Московской международной недели креативных индустрий, организованной Агентством Креативных индустрий Москвы, в которой принимает участие JoyСulture Media. Продолжение мультсериала запланировано к премьере в конце декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что "Чуч Мяуч" вобрал в себя дух и традиции классической анимации киностудии. "Здесь они соединились с современными тенденциями, смыслами, увлекательными необычными сюжетами. Это очень яркий проект в портфеле киностудии, рассказывающий о том, что главное чудо - в дружбе, творчестве, взаимной поддержке, доброте", - сказала Слащева, слова которой цитирует пресс-служба.
Первый сезон "Чуч-Мяуч" вошел в топ-10 самых популярных проектов в первую неделю размещения на стримингах в Китае. Он дебютировал в стране в декабре 2022 года и сразу завоевал популярность среди местной аудитории благодаря широкому охвату показа. Тогда сериал стал доступен на большинстве крупных интернет-платформ, а также на устройствах Smart TV, охватив 31 провинцию страны. Одновременно с этим проект транслировался тремя крупнейшими операторами интернет-телевидения.
Мультсериал "Чуч Мяуч" выполнен в технике 2D и рассчитан на дошкольную аудиторию. Каждый эпизод длительностью семь минут рассказывает историю из жизни девочки Маруси и кота Мяуча, который обладает волшебным даром исполнять желания, однако каждый раз по-своему. Эта особенность Мяуча становится причиной "забавных неурядиц и неожиданных приключений", в которые попадают также и друзья Маруси и Мяуча — Варя и Миша.
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