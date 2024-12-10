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В Чите арестовали гендиректора ресурсоснабжающей организации
В Чите арестовали гендиректора ресурсоснабжающей организации - РИА Новости, 10.12.2024
В Чите арестовали гендиректора ресурсоснабжающей организации
Суд в Чите арестовал генерального директора ресурсоснабжающей организации "Водоканал-Чита" по обвинению в получении взятки в 3,2 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:11
2024-12-10T11:11
2024-12-10T11:11
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ЧИТА, 10 дек – РИА Новости. Суд в Чите арестовал генерального директора ресурсоснабжающей организации "Водоканал-Чита" по обвинению в получении взятки в 3,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю. Ранее стало известно о задержании гендиректора компании "Водоканал-Чита" Андрея Ядрищенского по подозрению в получении взятки в 3,2 миллиона рублей. Кроме того, был задержан подозреваемый в даче взятки - руководитель фирмы. "Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) генеральному директору муниципальной организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, а также руководителю коммерческой фирмы – в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении руководителя предприятия меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, использовать своё должностное положение для оказания давления на свидетелей по делу.
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происшествия, россия, забайкальский край, чита, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Чита, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чите арестовали гендиректора ресурсоснабжающей организации
Гендиректора водоканала Читы арестовали по обвинению в получении взятки
ЧИТА, 10 дек – РИА Новости. Суд в Чите арестовал генерального директора ресурсоснабжающей организации "Водоканал-Чита" по обвинению в получении взятки в 3,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю.
Ранее стало известно о задержании гендиректора компании "Водоканал-Чита" Андрея Ядрищенского по подозрению в получении взятки в 3,2 миллиона рублей. Кроме того, был задержан подозреваемый в даче взятки - руководитель фирмы.
"Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России
по Забайкальскому краю
предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) генеральному директору муниципальной организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, а также руководителю коммерческой фирмы – в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении руководителя предприятия меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, использовать своё должностное положение для оказания давления на свидетелей по делу.