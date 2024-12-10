Константин Богомолов заявил, что новую "Калину красную" ждет большой успех
Богомолов заявил, что "Калину красную" ждет большой успех в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Театр на Бронной представляет новый спектакль режиссера Марины Брусникиной "Калина красная". Премьера по одному из самых известных произведений Василия Шукшина, выдающего советского писателя и режиссера, проходит в год его 95-летия. Первый показ – 12 декабря.
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"Я думаю, что спектакль будет иметь счастливую зрительскую судьбу и большой успех, потому что тут сочетание прекрасной литературы, тонкой и умной режиссуры, замечательных актерских работ, – считает художественный руководитель театра Константин Богомолов. - А главное – это история о любви, в которой есть место и прекрасному шукшинскому юмору, и драматизму, и возможности посмеяться, и поплакать".
Режиссера-постановщика Марину Брусникину, по ее словам, взволновала невероятная мощь и свежесть текста Василия Шукшина. Она считает, что тема о стремлении и невозможности русского человека жить счастливо – актуальна всегда.
"Почему всё так, а не иначе? — этот вопрос плотной бечевой протянут через всю повесть, и давние узлы на ней развязываются трагическим, но закономерным образом, - отмечает Брусникина. - Хочется дать героям вырваться из этих обстоятельств, вдохнуть надежду, открыть "выход к свету".
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
"Калина красная" оказалась для меня интересным профессиональным вызовом: как визуально и эстетически решить спектакль, чтобы Шукшин сегодня смотрелся современным и, при этом, история не утеряла бы своих смыслов? – рассуждает сценограф и художник по костюмам Нана Абдрашитова. - Сперва у меня родилась идея фрагментарности, отдельных объектов, которые требовала та или иная сцена, мы с Мариной Брусникиной очень тщательно старались их отобрать: диван, телефонная будка, кусочек поля… В итоге из этих осколков получилась энциклопедия русской жизни. Когда в финале все наши объекты выстраиваются на сцене как экспонаты, происходит музеефикация и всей истории, и жизни наших героев, и их судеб".
В новом спектакле Театра на Малой Бронной акцент сделан на внутреннюю жизнь героев, на энергию диалогов и динамику чувств.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
3 из 3
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 3
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 3
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
3 из 3
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"Калина красная – это гимн жизни. Такой жизни, в которой поди разберись, когда оглядываешься и понимаешь, что жил не так и не о том, – рассказывает исполнитель главной роли Артем Быстров. – Как говорит Егор, мой персонаж: "Душа у меня какая-то наскипидаренная, заведёт она меня куда-нибудь. Как волю почую – не могу себе место найти".
Это спектакль о русской душе, о неудержимом характере, который раскрывается резко, через танец, песню, выплёскивается весенней бурной рекой, закручивает водоворотом и вдруг успокаивается, возвращается в берега.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 2
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 2
Спектакль "Калина красная" в Театре на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 2
"Для меня это чувственная, пронзительная история сближения двух, на первый взгляд, совсем непохожих людей, – говорит актриса Катерина Васильева, исполнительница роли Любы. – Моя героиня встречает человека с изломанной судьбой и на метафизическом уровне точно угадывает его ранимую, мятущуюся душу. А Егор, неожиданно для себя, заново обретает способность любить, которую, казалось бы, давно утратил".
В спектакле заняты: Артем Быстров, Катерина Васильева, Владимир Яворский, Александра Николаева, Динис Громаков, Дмитрий Гурьянов, Диана Огай, Анастасия Тереля, Вера Майорова, Александр Шумский, Андрей Субботин, Никита Лукин.