https://ria.ru/20241210/bronnaya-1988468135.html

Константин Богомолов заявил, что новую "Калину красную" ждет большой успех

Константин Богомолов заявил, что новую "Калину красную" ждет большой успех - РИА Новости, 10.12.2024

Константин Богомолов заявил, что новую "Калину красную" ждет большой успех

Театр на Бронной представляет новый спектакль режиссера Марины Брусникиной "Калина красная". Премьера по одному из самых известных произведений Василия Шукшина, РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:14

2024-12-10T18:14

2024-12-10T18:15

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Театр на Бронной представляет новый спектакль режиссера Марины Брусникиной "Калина красная". Премьера по одному из самых известных произведений Василия Шукшина, выдающего советского писателя и режиссера, проходит в год его 95-летия. Первый показ – 12 декабря."Я думаю, что спектакль будет иметь счастливую зрительскую судьбу и большой успех, потому что тут сочетание прекрасной литературы, тонкой и умной режиссуры, замечательных актерских работ, – считает художественный руководитель театра Константин Богомолов. - А главное – это история о любви, в которой есть место и прекрасному шукшинскому юмору, и драматизму, и возможности посмеяться, и поплакать".Режиссера-постановщика Марину Брусникину, по ее словам, взволновала невероятная мощь и свежесть текста Василия Шукшина. Она считает, что тема о стремлении и невозможности русского человека жить счастливо – актуальна всегда."Почему всё так, а не иначе? — этот вопрос плотной бечевой протянут через всю повесть, и давние узлы на ней развязываются трагическим, но закономерным образом, - отмечает Брусникина. - Хочется дать героям вырваться из этих обстоятельств, вдохнуть надежду, открыть "выход к свету"."Калина красная" оказалась для меня интересным профессиональным вызовом: как визуально и эстетически решить спектакль, чтобы Шукшин сегодня смотрелся современным и, при этом, история не утеряла бы своих смыслов? – рассуждает сценограф и художник по костюмам Нана Абдрашитова. - Сперва у меня родилась идея фрагментарности, отдельных объектов, которые требовала та или иная сцена, мы с Мариной Брусникиной очень тщательно старались их отобрать: диван, телефонная будка, кусочек поля… В итоге из этих осколков получилась энциклопедия русской жизни. Когда в финале все наши объекты выстраиваются на сцене как экспонаты, происходит музеефикация и всей истории, и жизни наших героев, и их судеб".В новом спектакле Театра на Малой Бронной акцент сделан на внутреннюю жизнь героев, на энергию диалогов и динамику чувств. "Калина красная – это гимн жизни. Такой жизни, в которой поди разберись, когда оглядываешься и понимаешь, что жил не так и не о том, – рассказывает исполнитель главной роли Артем Быстров. – Как говорит Егор, мой персонаж: "Душа у меня какая-то наскипидаренная, заведёт она меня куда-нибудь. Как волю почую – не могу себе место найти".Это спектакль о русской душе, о неудержимом характере, который раскрывается резко, через танец, песню, выплёскивается весенней бурной рекой, закручивает водоворотом и вдруг успокаивается, возвращается в берега."Для меня это чувственная, пронзительная история сближения двух, на первый взгляд, совсем непохожих людей, – говорит актриса Катерина Васильева, исполнительница роли Любы. – Моя героиня встречает человека с изломанной судьбой и на метафизическом уровне точно угадывает его ранимую, мятущуюся душу. А Егор, неожиданно для себя, заново обретает способность любить, которую, казалось бы, давно утратил".В спектакле заняты: Артем Быстров, Катерина Васильева, Владимир Яворский, Александра Николаева, Динис Громаков, Дмитрий Гурьянов, Диана Огай, Анастасия Тереля, Вера Майорова, Александр Шумский, Андрей Субботин, Никита Лукин.

https://ria.ru/20241207/bogomolov-1987808231.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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