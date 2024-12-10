https://ria.ru/20241210/blagoustroystvo-1988356748.html

В Москве ведется благоустройство около строящейся станции "Корниловская"

В Москве ведется благоустройство около строящейся станции "Корниловская" - РИА Новости, 10.12.2024

В Москве ведется благоустройство около строящейся станции "Корниловская"

В Москве проводится благоустройство около строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена, которое позволит создать новое общественное... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:08

2024-12-10T14:08

2024-12-10T14:35

общество

городское хозяйство москвы

москва

калужское шоссе

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве проводится благоустройство около строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена, которое позволит создать новое общественное пространство вдоль Калужского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Благоустройство прилегающей территории проходит в рамках строительства станции "Корниловская". Площадь работ составит почти 9 гектаров. Около 2 гектаров замостят плиткой, уложат свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта, а также разобьют 4,4 гектара газона. Запланированы высадка более 200 крупномерных деревьев и свыше 2 тысяч кустарников, установка скамеек, велопарковок и остановочных павильонов городского транспорта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В ходе работ для жителей обустроят общественное пространство со сквером, уточняется в пресс-релизе.В свою очередь замглавы департамента капремонта столицы Антон Акулов рассказал, что специалисты закончили первый этап благоустройства территорий, прилегающих к станции. Они находятся на участке улицы Адмирала Корнилова площадью свыше 7 гектаров.Помимо этого, уже оборудовали старые тротуары и расширили новые. Также специалисты обновили асфальтовое покрытие, замену старых фонарей, разместили современные остановочные павильоны и выполнили ряд других работ.В сообщении говорится, что заключительный этап благоустройства улицы планируют провести в следующем году. В ходе него специалисты осуществят монтаж и пусконаладку инженерных систем и оборудования.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", что полностью участок Троицкой линии метро от станции "ЗИЛ" до "Новомосковской" откроют в 2025 году.

https://ria.ru/20241210/efimov-1988271524.html

https://ria.ru/20241210/efimov-1988258724.html

москва

калужское шоссе

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общество, городское хозяйство москвы, москва, калужское шоссе, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы