https://ria.ru/20241210/blagoustroystvo-1988356748.html
В Москве ведется благоустройство около строящейся станции "Корниловская"
В Москве ведется благоустройство около строящейся станции "Корниловская" - РИА Новости, 10.12.2024
В Москве ведется благоустройство около строящейся станции "Корниловская"
В Москве проводится благоустройство около строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена, которое позволит создать новое общественное... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:08
2024-12-10T14:08
2024-12-10T14:35
общество
городское хозяйство москвы
москва
калужское шоссе
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве проводится благоустройство около строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена, которое позволит создать новое общественное пространство вдоль Калужского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Благоустройство прилегающей территории проходит в рамках строительства станции "Корниловская". Площадь работ составит почти 9 гектаров. Около 2 гектаров замостят плиткой, уложат свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта, а также разобьют 4,4 гектара газона. Запланированы высадка более 200 крупномерных деревьев и свыше 2 тысяч кустарников, установка скамеек, велопарковок и остановочных павильонов городского транспорта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В ходе работ для жителей обустроят общественное пространство со сквером, уточняется в пресс-релизе.В свою очередь замглавы департамента капремонта столицы Антон Акулов рассказал, что специалисты закончили первый этап благоустройства территорий, прилегающих к станции. Они находятся на участке улицы Адмирала Корнилова площадью свыше 7 гектаров.Помимо этого, уже оборудовали старые тротуары и расширили новые. Также специалисты обновили асфальтовое покрытие, замену старых фонарей, разместили современные остановочные павильоны и выполнили ряд других работ.В сообщении говорится, что заключительный этап благоустройства улицы планируют провести в следующем году. В ходе него специалисты осуществят монтаж и пусконаладку инженерных систем и оборудования.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", что полностью участок Троицкой линии метро от станции "ЗИЛ" до "Новомосковской" откроют в 2025 году.
https://ria.ru/20241210/efimov-1988271524.html
https://ria.ru/20241210/efimov-1988258724.html
москва
калужское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, калужское шоссе, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Калужское шоссе, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
В Москве ведется благоустройство около строящейся станции "Корниловская"
В Москве начали благоустройство около строящейся станции "Корниловская"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве проводится благоустройство около строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена, которое позволит создать новое общественное пространство вдоль Калужского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Благоустройство прилегающей территории проходит в рамках строительства станции "Корниловская". Площадь работ составит почти 9 гектаров. Около 2 гектаров замостят плиткой, уложат свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта, а также разобьют 4,4 гектара газона. Запланированы высадка более 200 крупномерных деревьев и свыше 2 тысяч кустарников, установка скамеек, велопарковок и остановочных павильонов городского транспорта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В ходе работ для жителей обустроят общественное пространство со сквером, уточняется в пресс-релизе.
В свою очередь замглавы департамента капремонта столицы Антон Акулов рассказал, что специалисты закончили первый этап благоустройства территорий, прилегающих к станции. Они находятся на участке улицы Адмирала Корнилова площадью свыше 7 гектаров.
Помимо этого, уже оборудовали старые тротуары и расширили новые. Также специалисты обновили асфальтовое покрытие, замену старых фонарей, разместили современные остановочные павильоны и выполнили ряд других работ.
В сообщении говорится, что заключительный этап благоустройства улицы планируют провести в следующем году. В ходе него специалисты осуществят монтаж и пусконаладку инженерных систем и оборудования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", что полностью участок Троицкой линии метро от станции "ЗИЛ" до "Новомосковской" откроют в 2025 году.