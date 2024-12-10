https://ria.ru/20241210/biznes-1988401796.html

Пятьдесят иркутских и белорусских компаний участвуют в бирже контактов

Пятьдесят иркутских и белорусских компаний участвуют в бирже контактов - РИА Новости, 10.12.2024

Пятьдесят иркутских и белорусских компаний участвуют в бирже контактов

Пятьдесят компаний из Белоруссии и Иркутской области принимают участие в бизнес-мероприятии "Биржа контактов", который проходит в Иркутске, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:40

2024-12-10T14:40

2024-12-10T14:40

иркутская область

иркутская область

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иркутск

алексей соболев

иркутский авиационный завод

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ИРКУТСК, 10 дек - РИА Новости. Пятьдесят компаний из Белоруссии и Иркутской области принимают участие в бизнес-мероприятии "Биржа контактов", который проходит в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Биржа контактов между Иркутской областью и Белоруссией проходит в столице Приангарья. Ее организовала Торгово-промышленная палата Восточной Сибири совместно с правительством региона и Брестским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты в рамках визита делегации из дружественного государства в Иркутск. Участие в работе приняли председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик, председатель Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич, депутаты законодательного собрания Иркутской области, президент Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири" Алексей Соболь, представители бизнес-сообщества Белоруссии и Приангарья. "В переговорах в рамках биржи от Иркутской области приняли участие представители 25 компаний: руководители сельскохозяйственных, пищевых, перерабатывающих, строительных, производственных компаний, организаций химической промышленности, золотодобывающих и угледобывающих предприятий, представители отраслевых министерств и служб, специалисты институтов поддержки бизнеса. Бизнес Республики Беларуси представляют также 25 компаний, среди них организации из машиностроительного сектора, пищевой и легкой промышленности, производители изделий медицинского назначения и музыкальных инструментов", - говорится в сообщении. В рамках биржи был подписан внешнеторговый контракт – между ООО "Янта Т" и ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат". Это значит, что белорусские соки вскоре появятся на прилавках торговой сети Иркутской области. Также участники делегации ознакомились с проектом "Волшебный Байкал". Для гостей биржи работала выставка товаров малого и среднего бизнеса Иркутской области, где гости могли ознакомиться с такой местной продукцией, как дикоросы, косметические препараты, ювелирные украшения, изделия из натуральной кожи, сувениры из дерева и многое другое. Свою продукцию представили 15 предпринимателей. Во время встречи с заместителем министра сельского хозяйства региона стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество по модернизации агропромышленного комплекса Иркутской области, поставки в регион белорусской сельхозтехники. Гости рассказали о своих планах и предложениях для товаропроизводителей Приангарья. Члены делегации во время визита планируют посетить Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев"), производителя тест-полосок для глюкометров ООО "Медтехсервис" и фармацевтической компании АО "Фармасинтез".

https://ria.ru/20241206/kobzev-1987768531.html

https://ria.ru/20241203/kobzev-1987083961.html

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иркутская область, белоруссия, иркутск, алексей соболев, иркутский авиационный завод