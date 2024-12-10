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Столичный коммунальный флот начали готовить к новому сезону навигации
Столичный коммунальный флот начали готовить к новому сезону навигации - РИА Новости, 10.12.2024
Столичный коммунальный флот начали готовить к новому сезону навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке коммунального флота к новому сезону навигации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:07
2024-12-10T12:07
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке коммунального флота к новому сезону навигации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону, в частности, запланирован ремонт восьми судов", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора на акватории Москвы-реки в границах города и судоходном участке Яузы. С апреля по октябрь этого года было собрано более 600 тонн мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна извлечено около 6,5 тысячи тонн песка и грунта. "В межнавигационный период проведем техническое обслуживание каждого судна. Будет выполнена проверка всех узлов, механизмов и оборудования, замена расходных и изношенных материалов, покраска. На заключительном этапе проведем пуско-наладочные мероприятия для подтверждения корректной работы", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания навигации на воде остались два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках акватории продолжают работать несколько быстроходных специализированных катеров.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Столичный коммунальный флот начали готовить к новому сезону навигации
Бирюков: коммунальный флот Москвы начали готовить к новому сезону навигации
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке коммунального флота к новому сезону навигации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону, в частности, запланирован ремонт восьми судов", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора на акватории Москвы-реки в границах города и судоходном участке Яузы. С апреля по октябрь этого года было собрано более 600 тонн мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна извлечено около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.
"В межнавигационный период проведем техническое обслуживание каждого судна. Будет выполнена проверка всех узлов, механизмов и оборудования, замена расходных и изношенных материалов, покраска. На заключительном этапе проведем пуско-наладочные мероприятия для подтверждения корректной работы", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания навигации на воде остались два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках акватории продолжают работать несколько быстроходных специализированных катеров.