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Старшеклассники Подмосковья написали диагностическую работу по биологии - РИА Новости, 10.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:25 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/biologiya-1988440112.html
Старшеклассники Подмосковья написали диагностическую работу по биологии
Старшеклассники Подмосковья написали диагностическую работу по биологии - РИА Новости, 10.12.2024
Старшеклассники Подмосковья написали диагностическую работу по биологии
Более трех тысяч старшеклассников Подмосковья, изучающих биологию на углубленном уровне, написали во вторник диагностическую работу (РДР), сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:25
2024-12-10T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более трех тысяч старшеклассников Подмосковья, изучающих биологию на углубленном уровне, написали во вторник диагностическую работу (РДР), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Диагностическая работа была организована в онлайн-формате и состояла из 18 заданий, на решение которых было отведено 100 минут, включая перерывы. Учащимся предлагалось определить свойства организмов, установить последовательность групп животных в заданном порядке, выбрать правильные характеристики этапов фотосинтеза и пояснить пользу изотонического напитка для спортсменов. Максимально за диагностическую работу можно получить 33 балла, а минимальное количество баллов для подтверждения базового уровня знаний - 17. Проверка работ будет проводиться независимыми экспертами через Единую автоматизированную систему оценки качества образования в регионе и завершится до 16 декабря.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Старшеклассники Подмосковья написали диагностическую работу по биологии

Более 3 тыс учеников Подмосковья написали диагностическую работу по биологии

© РИА Новости / Максим БогодвидСтаршеклассники
Старшеклассники - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Старшеклассники . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более трех тысяч старшеклассников Подмосковья, изучающих биологию на углубленном уровне, написали во вторник диагностическую работу (РДР), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Диагностическая работа была организована в онлайн-формате и состояла из 18 заданий, на решение которых было отведено 100 минут, включая перерывы. Учащимся предлагалось определить свойства организмов, установить последовательность групп животных в заданном порядке, выбрать правильные характеристики этапов фотосинтеза и пояснить пользу изотонического напитка для спортсменов.
Максимально за диагностическую работу можно получить 33 балла, а минимальное количество баллов для подтверждения базового уровня знаний - 17.
Проверка работ будет проводиться независимыми экспертами через Единую автоматизированную систему оценки качества образования в регионе и завершится до 16 декабря.
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