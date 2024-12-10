https://ria.ru/20241210/bespilotniki-1988382916.html

Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма

Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма - РИА Новости, 10.12.2024

Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма

Дежурные средства ПВО с 13.10 до 13.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:08

2024-12-10T14:08

2024-12-10T14:09

специальная военная операция на украине

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 13.10 до 13.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ."Десятого декабря с 13.10 до 13.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.ПВО с 10.40 до 11.10 мск уничтожила три украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, информировало ранее ведомство.

https://ria.ru/20241210/svo-1988365089.html

черное море

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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)