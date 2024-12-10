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Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 10.12.2024 (обновлено: 14:09 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/bespilotniki-1988382916.html
Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма
Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма - РИА Новости, 10.12.2024
Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма
Дежурные средства ПВО с 13.10 до 13.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:08
2024-12-10T14:09
специальная военная операция на украине
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 13.10 до 13.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ."Десятого декабря с 13.10 до 13.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.ПВО с 10.40 до 11.10 мск уничтожила три украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, информировало ранее ведомство.
https://ria.ru/20241210/svo-1988365089.html
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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Еще два украинских беспилотника уничтожили вблизи Крыма

Минобороны: еще два украинских дрона уничтожили над Черным морем вблизи Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 13.10 до 13.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ.
"Десятого декабря с 13.10 до 13.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
ПВО с 10.40 до 11.10 мск уничтожила три украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, информировало ранее ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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