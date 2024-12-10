https://ria.ru/20241210/belousov-1988382028.html

Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии

Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии - РИА Новости, 10.12.2024

Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии

Военное и военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет большие перспективы роста, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:13

2024-12-10T14:13

2024-12-10T19:01

индия

россия

москва

андрей белоусов

раджнатх сингх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988489010_0:0:2691:1515_1920x0_80_0_0_eb0fe8d3f5ed6af01f5f043742015291.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет большие перспективы роста, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Индия является одним из ключевых партнёров России, а отношения двух стран носят особо привилегированный стратегический характер. О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военного и военно-технического взаимодействия, которое имеет большие перспективы роста", - сказал Белоусов, выступая во вторник на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве. Приветствуя делегацию из Дели, Белоусов поздравил оборонное ведомство Индии с принятием в состав военно-морских сил фрегата Tushil. "Церемония поднятия флага прошла вчера в Калининграде с вашим, господин министр, участием", - сказал Белоусов, обращаясь к главе военного ведомства Индии Раджнатху Сингху. По словам Белоусова, который является председателем российской части комиссии, на сегодняшнем заседании будут подведены итоги совместной работы за прошедший период, определены первоочередные задачи на будущее. "Закрепим их в протоколе заседания комиссии", - сказал министр. Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счёту фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.

https://ria.ru/20241128/sotrudnichestvo-1986194655.html

https://ria.ru/20241119/peskov-1984630874.html

индия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, москва, андрей белоусов, раджнатх сингх