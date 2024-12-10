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Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии - РИА Новости, 10.12.2024
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14:13 10.12.2024 (обновлено: 19:01 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/belousov-1988382028.html
Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии
Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии - РИА Новости, 10.12.2024
Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии
Военное и военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет большие перспективы роста, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:13
2024-12-10T19:01
индия
россия
москва
андрей белоусов
раджнатх сингх
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет большие перспективы роста, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Индия является одним из ключевых партнёров России, а отношения двух стран носят особо привилегированный стратегический характер. О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военного и военно-технического взаимодействия, которое имеет большие перспективы роста", - сказал Белоусов, выступая во вторник на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве. Приветствуя делегацию из Дели, Белоусов поздравил оборонное ведомство Индии с принятием в состав военно-морских сил фрегата Tushil. "Церемония поднятия флага прошла вчера в Калининграде с вашим, господин министр, участием", - сказал Белоусов, обращаясь к главе военного ведомства Индии Раджнатху Сингху. По словам Белоусова, который является председателем российской части комиссии, на сегодняшнем заседании будут подведены итоги совместной работы за прошедший период, определены первоочередные задачи на будущее. "Закрепим их в протоколе заседания комиссии", - сказал министр. Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счёту фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.
https://ria.ru/20241128/sotrudnichestvo-1986194655.html
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индия, россия, москва, андрей белоусов, раджнатх сингх
Индия, Россия, Москва, Андрей Белоусов, Раджнатх Сингх
Белоусов оценил перспективы сотрудничества России и Индии

Белоусов: военное сотрудничество России и Индии имеет большие перспективы роста

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в Москве. 10 декабря 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в Москве. 10 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в Москве. 10 декабря 2024
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет большие перспективы роста, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Индия является одним из ключевых партнёров России, а отношения двух стран носят особо привилегированный стратегический характер. О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военного и военно-технического взаимодействия, которое имеет большие перспективы роста", - сказал Белоусов, выступая во вторник на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве.
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Приветствуя делегацию из Дели, Белоусов поздравил оборонное ведомство Индии с принятием в состав военно-морских сил фрегата Tushil.
"Церемония поднятия флага прошла вчера в Калининграде с вашим, господин министр, участием", - сказал Белоусов, обращаясь к главе военного ведомства Индии Раджнатху Сингху.
По словам Белоусова, который является председателем российской части комиссии, на сегодняшнем заседании будут подведены итоги совместной работы за прошедший период, определены первоочередные задачи на будущее.
"Закрепим их в протоколе заседания комиссии", - сказал министр.
Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счёту фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.
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ИндияРоссияМоскваАндрей БелоусовРаджнатх Сингх
 
 
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