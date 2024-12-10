Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 10.12.2024 (обновлено: 19:00 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/belousov-1988347950.html
Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии
Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии - РИА Новости, 10.12.2024
Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии
Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:37
2024-12-10T19:00
россия
москва
индия
андрей белоусов
раджнатх сингх
владимир путин
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988488970_0:87:2689:1601_1920x0_80_0_0_806286ba043e876eb768ecd4cfae3ca6.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс" - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Он поблагодарил коллегу за визит в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. "Мы всегда рады видеть в России индийских коллег", - сказал Белоусов, отметив, что Москву и Дели "связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении". Министр обороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей между Россией и Индией играют доверительные отношения лидеров двух государств. По его словам, итоги встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани "послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере". "Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Белоусов, отметив, что сегодня планируется "детально обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах". "Убежден, - заявил министр обороны России, - что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению российско-индийских отношений в области обороны и безопасности".
https://ria.ru/20241209/rosoboroneksport-1988171714.html
https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988213786.html
https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html
россия
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988488970_257:0:2689:1824_1920x0_80_0_0_74e8f0df72e45b97f65194df49ddaddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, индия, андрей белоусов, раджнатх сингх, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Москва, Индия, Андрей Белоусов, Раджнатх Сингх, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии

Белоусов: военное сотрудничество России и Индии успешно развивается

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Москве. 10 декабря 2024
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Москве. 10 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Москве. 10 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс" - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
Церемония передачи АО Рособоронэкспорт ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации Янтарь в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil
9 декабря, 14:31
Он поблагодарил коллегу за визит в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
"Мы всегда рады видеть в России индийских коллег", - сказал Белоусов, отметив, что Москву и Дели "связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении".
Министр обороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей между Россией и Индией играют доверительные отношения лидеров двух государств.
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список
9 декабря, 17:27
По его словам, итоги встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани "послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере".
"Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Белоусов, отметив, что сегодня планируется "детально обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах".
"Убежден, - заявил министр обороны России, - что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению российско-индийских отношений в области обороны и безопасности".
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Индии сделали неожиданное заявление о БРИКС
7 декабря, 10:02
 
РоссияМоскваИндияАндрей БелоусовРаджнатх СингхВладимир ПутинБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала