Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии
Белоусов: военное сотрудничество России и Индии успешно развивается
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Москве. 10 декабря 2024
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Москве. 10 декабря 2024
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс" - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
Он поблагодарил коллегу за визит в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
"Мы всегда рады видеть в России индийских коллег", - сказал Белоусов, отметив, что Москву и Дели "связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении".
Министр обороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей между Россией и Индией играют доверительные отношения лидеров двух государств.
По его словам, итоги встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани "послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере".
"Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Белоусов, отметив, что сегодня планируется "детально обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах".
"Убежден, - заявил министр обороны России, - что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению российско-индийских отношений в области обороны и безопасности".
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