https://ria.ru/20241210/belousov-1988347950.html

Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии

Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии - РИА Новости, 10.12.2024

Белоусов оценил уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии

Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:37

2024-12-10T11:37

2024-12-10T19:00

россия

москва

индия

андрей белоусов

раджнатх сингх

владимир путин

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988488970_0:87:2689:1601_1920x0_80_0_0_806286ba043e876eb768ecd4cfae3ca6.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс" - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Он поблагодарил коллегу за визит в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. "Мы всегда рады видеть в России индийских коллег", - сказал Белоусов, отметив, что Москву и Дели "связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении". Министр обороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей между Россией и Индией играют доверительные отношения лидеров двух государств. По его словам, итоги встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани "послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере". "Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Белоусов, отметив, что сегодня планируется "детально обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах". "Убежден, - заявил министр обороны России, - что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению российско-индийских отношений в области обороны и безопасности".

https://ria.ru/20241209/rosoboroneksport-1988171714.html

https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988213786.html

https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html

россия

москва

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, индия, андрей белоусов, раджнатх сингх, владимир путин, брикс, в мире