https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988516194.html

Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ

Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ - РИА Новости, 10.12.2024

Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ

Иностранные спецслужбы регулярно предлагают Минску обменять осужденных в республике за шпионаж иностранцев на белорусских граждан, находящихся в зарубежных... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:43

2024-12-10T22:43

2024-12-10T22:43

в мире

белоруссия

польша

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_bc8fd82c27cfd769bb731b4f6783de27.jpg

МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Иностранные спецслужбы регулярно предлагают Минску обменять осужденных в республике за шпионаж иностранцев на белорусских граждан, находящихся в зарубежных тюрьмах, сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. "На нас регулярно выходят представители иностранных спецслужб с предложением обменять этих лиц на граждан Беларуси, находящихся в их тюрьмах. При этом для обмена они предлагают грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих. В связи с этим официальная позиция комитета: мы никого не меняем. Ни в Польше, ни в Прибалтике, ни в других странах Запада нет граждан Республики Беларусь, которые сотрудничали с КГБ, осуждены за это и отбывают там наказание", - сказал Бычек телеканалу "Беларусь 1". Он добавил, что в Белоруссии в местах лишения свободы отбывает наказание большое количество иностранных граждан, "в том числе граждан Польши, прибалтийских республик, других стран Запада, за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств". "Эти лица осуждены за шпионаж или агентурную деятельность, их виновность установлена вступившими в законную силу приговорами судов на основании неопровержимых доказательств, в том числе их признательных показаний", - отметил Бычек.

https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988514507.html

https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988320668.html

белоруссия

польша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, минск