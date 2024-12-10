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Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ - РИА Новости, 10.12.2024
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22:43 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988516194.html
Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ
Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ - РИА Новости, 10.12.2024
Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ
Иностранные спецслужбы регулярно предлагают Минску обменять осужденных в республике за шпионаж иностранцев на белорусских граждан, находящихся в зарубежных... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:43
2024-12-10T22:43
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Иностранные спецслужбы регулярно предлагают Минску обменять осужденных в республике за шпионаж иностранцев на белорусских граждан, находящихся в зарубежных тюрьмах, сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. "На нас регулярно выходят представители иностранных спецслужб с предложением обменять этих лиц на граждан Беларуси, находящихся в их тюрьмах. При этом для обмена они предлагают грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих. В связи с этим официальная позиция комитета: мы никого не меняем. Ни в Польше, ни в Прибалтике, ни в других странах Запада нет граждан Республики Беларусь, которые сотрудничали с КГБ, осуждены за это и отбывают там наказание", - сказал Бычек телеканалу "Беларусь 1". Он добавил, что в Белоруссии в местах лишения свободы отбывает наказание большое количество иностранных граждан, "в том числе граждан Польши, прибалтийских республик, других стран Запада, за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств". "Эти лица осуждены за шпионаж или агентурную деятельность, их виновность установлена вступившими в законную силу приговорами судов на основании неопровержимых доказательств, в том числе их признательных показаний", - отметил Бычек.
https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988514507.html
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в мире, белоруссия, польша, минск
В мире, Белоруссия, Польша, Минск
Минску регулярно предлагают обмен осужденных за шпионаж, заявили в КГБ

КГБ: спецслужбы регулярно предлагают Минску обмен осужденных за шпионаж

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Иностранные спецслужбы регулярно предлагают Минску обменять осужденных в республике за шпионаж иностранцев на белорусских граждан, находящихся в зарубежных тюрьмах, сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
"На нас регулярно выходят представители иностранных спецслужб с предложением обменять этих лиц на граждан Беларуси, находящихся в их тюрьмах. При этом для обмена они предлагают грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих. В связи с этим официальная позиция комитета: мы никого не меняем. Ни в Польше, ни в Прибалтике, ни в других странах Запада нет граждан Республики Беларусь, которые сотрудничали с КГБ, осуждены за это и отбывают там наказание", - сказал Бычек телеканалу "Беларусь 1".
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Он добавил, что в Белоруссии в местах лишения свободы отбывает наказание большое количество иностранных граждан, "в том числе граждан Польши, прибалтийских республик, других стран Запада, за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств".
"Эти лица осуждены за шпионаж или агентурную деятельность, их виновность установлена вступившими в законную силу приговорами судов на основании неопровержимых доказательств, в том числе их признательных показаний", - отметил Бычек.
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