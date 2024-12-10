https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988514507.html

МИД Белоруссии отреагировал на попытку вербовки дипломата Польшей

МИД Белоруссии отреагировал на попытку вербовки дипломата Польшей - РИА Новости, 10.12.2024

МИД Белоруссии отреагировал на попытку вербовки дипломата Польшей

МИД Белоруссии подготовил ноту в адрес Польши из-за попытки вербовки в Молдавии польскими спецслужбами белорусского дипломата, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:19

2024-12-10T22:19

2024-12-10T22:19

в мире

молдавия

белоруссия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39081/41/390814139_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_d7e98914da510a835d970a9ab1fae915.jpg

МИНСК, 10 дек - РИА Новости. МИД Белоруссии подготовил ноту в адрес Польши из-за попытки вербовки в Молдавии польскими спецслужбами белорусского дипломата, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее во вторник белорусский телеканал "Беларусь 1" сообщил, что польские спецслужбы потерпели неудачу при попытке за деньги завербовать белорусского дипломата в Молдавии. "Это не может остаться без реакции. С нашей стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны. Полагаю, последуют и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем", - заявил Глаз телеканалу "Беларусь 1". По его словам, вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне. "Это вопиющий инцидент. Нарушается ряд норм внутреннего законодательства, международных правил, прямо нарушаются нормы венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Попытка оказания давления или вербовки дипломата, столь наглая и откровенная, - даже за гранью правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения", - подчеркнул Глаз.

https://ria.ru/20241127/spetssluzhby-1985995559.html

https://ria.ru/20241125/vsu-1985544517.html

молдавия

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, белоруссия, польша