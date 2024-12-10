https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988514507.html
МИД Белоруссии отреагировал на попытку вербовки дипломата Польшей
МИД Белоруссии отреагировал на попытку вербовки дипломата Польшей - РИА Новости, 10.12.2024
МИД Белоруссии отреагировал на попытку вербовки дипломата Польшей
МИД Белоруссии подготовил ноту в адрес Польши из-за попытки вербовки в Молдавии польскими спецслужбами белорусского дипломата, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:19
2024-12-10T22:19
2024-12-10T22:19
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МИНСК, 10 дек - РИА Новости. МИД Белоруссии подготовил ноту в адрес Польши из-за попытки вербовки в Молдавии польскими спецслужбами белорусского дипломата, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее во вторник белорусский телеканал "Беларусь 1" сообщил, что польские спецслужбы потерпели неудачу при попытке за деньги завербовать белорусского дипломата в Молдавии. "Это не может остаться без реакции. С нашей стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны. Полагаю, последуют и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем", - заявил Глаз телеканалу "Беларусь 1". По его словам, вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне. "Это вопиющий инцидент. Нарушается ряд норм внутреннего законодательства, международных правил, прямо нарушаются нормы венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Попытка оказания давления или вербовки дипломата, столь наглая и откровенная, - даже за гранью правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения", - подчеркнул Глаз.
https://ria.ru/20241127/spetssluzhby-1985995559.html
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в мире, молдавия, белоруссия, польша
В мире, Молдавия, Белоруссия, Польша
МИД Белоруссии отреагировал на попытку вербовки дипломата Польшей
МИД Белоруссии подготовил ноту в адрес Польши из-за попытки вербовки дипломата
МИНСК, 10 дек - РИА Новости. МИД Белоруссии подготовил ноту в адрес Польши из-за попытки вербовки в Молдавии польскими спецслужбами белорусского дипломата, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее во вторник белорусский телеканал "Беларусь 1" сообщил, что польские спецслужбы потерпели неудачу при попытке за деньги завербовать белорусского дипломата в Молдавии
.
"Это не может остаться без реакции. С нашей стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны. Полагаю, последуют и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем", - заявил Глаз телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне.
"Это вопиющий инцидент. Нарушается ряд норм внутреннего законодательства, международных правил, прямо нарушаются нормы венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Попытка оказания давления или вербовки дипломата, столь наглая и откровенная, - даже за гранью правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения", - подчеркнул Глаз.