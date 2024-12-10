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В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата - РИА Новости, 10.12.2024
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21:51 10.12.2024 (обновлено: 23:27 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988512772.html
В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата
В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата - РИА Новости, 10.12.2024
В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата
Польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии, передает телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:51
2024-12-10T23:27
в мире
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии, передает телеканал "Беларусь 1"."Буквально на днях в Кишиневе одному белорусскому дипломату его польский коллега Мартин Грабович, знакомый еще по предыдущей загранкомандировке, предложил встретиться в ресторане и пообщаться. Просто неформальное общение. Обычно на таких встречах обмениваются подарками, но свой поляк забыл в гостинице — благо она оказалась совсем рядом, &lt;...&gt; и это стало поводом пригласить белорусского коллегу к себе в номер", — говорится в сообщении.Отмечается, что ему предложили 100 тысяч евро за работу на польские спецслужбы.Сам дипломат рассказал телеканалу, что, помимо его знакомого, в номере гостиницы присутствовал еще один человек и они вместе выложили на стол вакуумный пакет с деньгами. Он отказался, а своих визави снял на камеру мобильного телефона.По данным "Беларусь 1", Грабович сначала был сотрудником Агентства внутренней безопасности Польши, в его сферу деятельности входили Белоруссия, Россия и Украина. Затем поступил на службу в польскую разведку, работал под прикрытием в МИД страны, руководил агентурной сетью в Литве и Латвии. В 2021 году стал официальным представителем агентства разведки Польши на Украине.Второй поляк, как отметили в эфире телеканала, представился Павлом Новаком — он также является представителем агентства разведки Польши.Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что попыткой завербовать дипломата польская агентура пыталась прикрыть свои провалы в республике. "На это однозначно последует реакция белорусской стороны. А с учетом того, что в действиях сотрудников польских спецслужб содержатся признаки преступления против государства, со стороны следственного управления КГБ им будет дана принципиальная правовая оценка", — указал он.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что ведомство уже подготовило ноту в адрес Польши. По его словам, это вопиющий инцидент, нарушающий нормы внутреннего законодательства, международных правил и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html
https://ria.ru/20241009/polsha-1977246933.html
https://ria.ru/20241107/polsha-1982430262.html
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в мире, молдавия, белоруссия, кишинев
В мире, Молдавия, Белоруссия, Кишинев
В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии, передает телеканал "Беларусь 1".
"Буквально на днях в Кишиневе одному белорусскому дипломату его польский коллега Мартин Грабович, знакомый еще по предыдущей загранкомандировке, предложил встретиться в ресторане и пообщаться. Просто неформальное общение. Обычно на таких встречах обмениваются подарками, но свой поляк забыл в гостинице — благо она оказалась совсем рядом, <...> и это стало поводом пригласить белорусского коллегу к себе в номер", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что ему предложили 100 тысяч евро за работу на польские спецслужбы.
Сам дипломат рассказал телеканалу, что, помимо его знакомого, в номере гостиницы присутствовал еще один человек и они вместе выложили на стол вакуумный пакет с деньгами. Он отказался, а своих визави снял на камеру мобильного телефона.
По данным "Беларусь 1", Грабович сначала был сотрудником Агентства внутренней безопасности Польши, в его сферу деятельности входили Белоруссия, Россия и Украина. Затем поступил на службу в польскую разведку, работал под прикрытием в МИД страны, руководил агентурной сетью в Литве и Латвии. В 2021 году стал официальным представителем агентства разведки Польши на Украине.
Второй поляк, как отметили в эфире телеканала, представился Павлом Новаком — он также является представителем агентства разведки Польши.
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Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что попыткой завербовать дипломата польская агентура пыталась прикрыть свои провалы в республике.
"На это однозначно последует реакция белорусской стороны. А с учетом того, что в действиях сотрудников польских спецслужб содержатся признаки преступления против государства, со стороны следственного управления КГБ им будет дана принципиальная правовая оценка", — указал он.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что ведомство уже подготовило ноту в адрес Польши. По его словам, это вопиющий инцидент, нарушающий нормы внутреннего законодательства, международных правил и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
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