https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988512772.html

В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата

В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата - РИА Новости, 10.12.2024

В Белоруссии заявили о попытке польских спецслужб завербовать дипломата

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии, передает телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:51

2024-12-10T21:51

2024-12-10T23:27

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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии, передает телеканал "Беларусь 1"."Буквально на днях в Кишиневе одному белорусскому дипломату его польский коллега Мартин Грабович, знакомый еще по предыдущей загранкомандировке, предложил встретиться в ресторане и пообщаться. Просто неформальное общение. Обычно на таких встречах обмениваются подарками, но свой поляк забыл в гостинице — благо она оказалась совсем рядом, <...> и это стало поводом пригласить белорусского коллегу к себе в номер", — говорится в сообщении.Отмечается, что ему предложили 100 тысяч евро за работу на польские спецслужбы.Сам дипломат рассказал телеканалу, что, помимо его знакомого, в номере гостиницы присутствовал еще один человек и они вместе выложили на стол вакуумный пакет с деньгами. Он отказался, а своих визави снял на камеру мобильного телефона.По данным "Беларусь 1", Грабович сначала был сотрудником Агентства внутренней безопасности Польши, в его сферу деятельности входили Белоруссия, Россия и Украина. Затем поступил на службу в польскую разведку, работал под прикрытием в МИД страны, руководил агентурной сетью в Литве и Латвии. В 2021 году стал официальным представителем агентства разведки Польши на Украине.Второй поляк, как отметили в эфире телеканала, представился Павлом Новаком — он также является представителем агентства разведки Польши.Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что попыткой завербовать дипломата польская агентура пыталась прикрыть свои провалы в республике. "На это однозначно последует реакция белорусской стороны. А с учетом того, что в действиях сотрудников польских спецслужб содержатся признаки преступления против государства, со стороны следственного управления КГБ им будет дана принципиальная правовая оценка", — указал он.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что ведомство уже подготовило ноту в адрес Польши. По его словам, это вопиющий инцидент, нарушающий нормы внутреннего законодательства, международных правил и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html

https://ria.ru/20241009/polsha-1977246933.html

https://ria.ru/20241107/polsha-1982430262.html

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