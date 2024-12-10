https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988371445.html
Лукашенко предупредил врагов об ответе при нарушении границы Белоруссии
Лукашенко предупредил врагов об ответе при нарушении границы Белоруссии - РИА Новости, 10.12.2024
Лукашенко предупредил врагов об ответе при нарушении границы Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил во вторник, что предупредил всех своих врагов и соперников об ответе за нарушение государственной границы Белоруссии,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:17
2024-12-10T13:17
2024-12-10T13:36
в мире
белоруссия
александр лукашенко
ракета "орешник"
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Александр Лукашенко заявил во вторник, что предупредил всех своих врагов и соперников об ответе за нарушение государственной границы Белоруссии, сообщает агентство Белта."Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот "Орешник", - подчеркнул глава Белоруссии.Он также отметил, что применение ядерного оружия – большая ответственность. "По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, ракета "орешник"
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ракета "Орешник"
Лукашенко предупредил врагов об ответе при нарушении границы Белоруссии
Лукашенко предупредил врагов о мгновенном ответе при нарушении границ Белоруссии