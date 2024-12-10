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Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии - РИА Новости, 10.12.2024
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13:07 10.12.2024 (обновлено: 14:08 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988369676.html
Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии
Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии - РИА Новости, 10.12.2024
Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии
В Белоруссии находятся несколько десятков ядерных боеголовок, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает агентство Белта. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:07
2024-12-10T14:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Белоруссии находятся несколько десятков ядерных боеголовок, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает агентство Белта."Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты. — Прим. ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — сказал глава государства.По его словам, он предупредил всех противников, что на любое нарушение госграницы последует мгновенный ответ.&quot;Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот &quot;Орешник&quot;, — подчеркнул глава Белоруссии.Он также отметил, что применение ядерного оружия — большая ответственность. Как напомнил Лукашенко, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "никто еще кнопку ядерного оружия не нажал".Москва и Минск в 2023 году договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Как подчеркивал Владимир Путин, контроль над ним сохраняется за Россией.В Белоруссии дислоцированы ракетные комплексы "Искандер". Как сообщал Лукашенко, они снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.В соответствии с обновленной ядерной доктриной Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html
https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии

Лукашенко сообщил, что в Белоруссии находятся десятки ядерных боеголовок

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкТренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М"
Тренировка с расчетами ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Константин Морозов
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Тренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Белоруссии находятся несколько десятков ядерных боеголовок, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает агентство Белта.
«
"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты. — Прим. ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — сказал глава государства.
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По его словам, он предупредил всех противников, что на любое нарушение госграницы последует мгновенный ответ.
«

"Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник", — подчеркнул глава Белоруссии.

Он также отметил, что применение ядерного оружия — большая ответственность. Как напомнил Лукашенко, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "никто еще кнопку ядерного оружия не нажал".
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Москва и Минск в 2023 году договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Как подчеркивал Владимир Путин, контроль над ним сохраняется за Россией.
В Белоруссии дислоцированы ракетные комплексы "Искандер". Как сообщал Лукашенко, они снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.
В соответствии с обновленной ядерной доктриной Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.
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