https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988369676.html

Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии

Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии - РИА Новости, 10.12.2024

Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии

В Белоруссии находятся несколько десятков ядерных боеголовок, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает агентство Белта. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:07

2024-12-10T13:07

2024-12-10T14:08

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Белоруссии находятся несколько десятков ядерных боеголовок, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает агентство Белта."Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты. — Прим. ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — сказал глава государства.По его словам, он предупредил всех противников, что на любое нарушение госграницы последует мгновенный ответ."Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник", — подчеркнул глава Белоруссии.Он также отметил, что применение ядерного оружия — большая ответственность. Как напомнил Лукашенко, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "никто еще кнопку ядерного оружия не нажал".Москва и Минск в 2023 году договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Как подчеркивал Владимир Путин, контроль над ним сохраняется за Россией.В Белоруссии дислоцированы ракетные комплексы "Искандер". Как сообщал Лукашенко, они снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.В соответствии с обновленной ядерной доктриной Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html

https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко