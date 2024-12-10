Лукашенко рассказал о ядерных боеголовках, размещенных в Белоруссии
Лукашенко сообщил, что в Белоруссии находятся десятки ядерных боеголовок
Тренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Белоруссии находятся несколько десятков ядерных боеголовок, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает агентство Белта.
«
"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты. — Прим. ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — сказал глава государства.
По его словам, он предупредил всех противников, что на любое нарушение госграницы последует мгновенный ответ.
«
"Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник", — подчеркнул глава Белоруссии.
Москва и Минск в 2023 году договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Как подчеркивал Владимир Путин, контроль над ним сохраняется за Россией.
В Белоруссии дислоцированы ракетные комплексы "Искандер". Как сообщал Лукашенко, они снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.
В соответствии с обновленной ядерной доктриной Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.
Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия
26 сентября, 04:33