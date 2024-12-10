https://ria.ru/20241210/bajden-1988371128.html

Байден хочет закончить конфликт в Газе до инаугурации Трампа, сообщил CNN

Байден хочет закончить конфликт в Газе до инаугурации Трампа, сообщил CNN - РИА Новости, 10.12.2024

Байден хочет закончить конфликт в Газе до инаугурации Трампа, сообщил CNN

Администрация президента США Джо Байдена все активнее сотрудничает с командой победившего на выборах Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока, чтоб... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:16

2024-12-10T13:16

2024-12-10T13:16

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена все активнее сотрудничает с командой победившего на выборах Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока, чтоб прекратить конфликт в секторе Газа до момента вступления Трампа в должность, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Администрация Байдена все теснее сотрудничает с чиновниками новой администрации, стремясь достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, чтобы остановить войну в секторе Газа между Израилем и ХАМАС до инаугурации Дональда Трампа", - говорится в сообщении телеканала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html

израиль

сша

ближний восток

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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, джо байден, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024