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В руководстве США царит вакуум, пишет Politico - РИА Новости, 10.12.2024
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12:30 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/bajden-1988359860.html
В руководстве США царит вакуум, пишет Politico
В руководстве США царит вакуум, пишет Politico - РИА Новости, 10.12.2024
В руководстве США царит вакуум, пишет Politico
Президент США Джо Байден отстранился от рабочих обязанностей после победы Дональда Трампа на выборах, у его собственной администрации, однопартийцев и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:30
2024-12-10T12:30
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отстранился от рабочих обязанностей после победы Дональда Трампа на выборах, у его собственной администрации, однопартийцев и законодателей создается впечатление, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад, пишет газета Politico. "Джо Байден остается на посту президента Соединенных Штатов еще 42 дня. Среди представителей Демократической партии, в Капитолии и даже в его собственной администрации царит ощущение, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад", - пишет издание. Как пишет издание, после сокрушительного поражения демократов на выборах Байден в основном "придерживается подготовленных заявлений, избегает незапланированных публичных появлений или вопросов прессы и предпочитает не участвовать в дискуссиях о победе Дональда Трампа, обсуждениях политических вопросов в Конгрессе и будущего демократической партии". Отмечается также, что за почти две недели пребывания за границей после выборов Байден сказал всего семь слов представителям СМИ, сопровождавшим его. "Он так легкомысленно и эгоистично относится к последним неделям на посту", - сказал бывший чиновник Белого дома. Также отмечается, что со сцены практически исчезла проигравшая на выборах вице-президент США Камала Харрис. "Из Белого дома не исходит никакого руководства... Существует полный вакуум", - приводит издание слова одного из представителей демпартии. После поражения Демократической партии на президентских выборах действующий президент и его администрация "не сильно заинтересованы в определении дальнейшей политики партии после 20 января", сообщает издание. Многие партийные чиновники и сотрудники больше не следят за ежедневной деятельностью Байдена и даже не знают, что почти весь последний месяц он провел за границей. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
https://ria.ru/20241209/tyurma-1988074611.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, politico, капитолий, nbc
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Politico, Капитолий, NBC
В руководстве США царит вакуум, пишет Politico

Байден отстранился от рабочих обязанностей после победы Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отстранился от рабочих обязанностей после победы Дональда Трампа на выборах, у его собственной администрации, однопартийцев и законодателей создается впечатление, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад, пишет газета Politico.
"Джо Байден остается на посту президента Соединенных Штатов еще 42 дня. Среди представителей Демократической партии, в Капитолии и даже в его собственной администрации царит ощущение, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад", - пишет издание.
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Как пишет издание, после сокрушительного поражения демократов на выборах Байден в основном "придерживается подготовленных заявлений, избегает незапланированных публичных появлений или вопросов прессы и предпочитает не участвовать в дискуссиях о победе Дональда Трампа, обсуждениях политических вопросов в Конгрессе и будущего демократической партии". Отмечается также, что за почти две недели пребывания за границей после выборов Байден сказал всего семь слов представителям СМИ, сопровождавшим его.
"Он так легкомысленно и эгоистично относится к последним неделям на посту", - сказал бывший чиновник Белого дома.
Также отмечается, что со сцены практически исчезла проигравшая на выборах вице-президент США Камала Харрис.
"Из Белого дома не исходит никакого руководства... Существует полный вакуум", - приводит издание слова одного из представителей демпартии.
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Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисPoliticoКапитолийNBC
 
 
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