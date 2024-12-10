В руководстве США царит вакуум, пишет Politico
Байден отстранился от рабочих обязанностей после победы Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отстранился от рабочих обязанностей после победы Дональда Трампа на выборах, у его собственной администрации, однопартийцев и законодателей создается впечатление, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад, пишет газета Politico.
"Джо Байден остается на посту президента Соединенных Штатов еще 42 дня. Среди представителей Демократической партии, в Капитолии и даже в его собственной администрации царит ощущение, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад", - пишет издание.
Как пишет издание, после сокрушительного поражения демократов на выборах Байден в основном "придерживается подготовленных заявлений, избегает незапланированных публичных появлений или вопросов прессы и предпочитает не участвовать в дискуссиях о победе Дональда Трампа, обсуждениях политических вопросов в Конгрессе и будущего демократической партии". Отмечается также, что за почти две недели пребывания за границей после выборов Байден сказал всего семь слов представителям СМИ, сопровождавшим его.
"Он так легкомысленно и эгоистично относится к последним неделям на посту", - сказал бывший чиновник Белого дома.
Также отмечается, что со сцены практически исчезла проигравшая на выборах вице-президент США Камала Харрис.
"Из Белого дома не исходит никакого руководства... Существует полный вакуум", - приводит издание слова одного из представителей демпартии.
После поражения Демократической партии на президентских выборах действующий президент и его администрация "не сильно заинтересованы в определении дальнейшей политики партии после 20 января", сообщает издание. Многие партийные чиновники и сотрудники больше не следят за ежедневной деятельностью Байдена и даже не знают, что почти весь последний месяц он провел за границей.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
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