https://ria.ru/20241210/astrakhan-1988485872.html
Центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани
Центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани - РИА Новости, 10.12.2024
Центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани
Научно-образовательный центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:44
2024-12-10T18:44
2024-12-10T18:45
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Научно-образовательный центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона. "В Астрахани открыли научно-образовательный Центр избирательного права и процесса. В ближайшее время он начнёт работу", - говорится в сообщении. По словам вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Астраханской области Павла Паутова, открытие такого центра - важная часть соглашения о сотрудничестве между избирательной комиссией области и Астраханским государственным университетом имени Татищева. Соглашение призвано способствовать повышению политической и правовой культуры избирательного права всех участников избирательного процесса, а также направлено на профессиональную подготовку квалифицированных специалистов в сфере избирательного права. Эти задачи будет решать центр избирательного права и процесса. Занятия будут проводить преподаватели вуза и организаторы выборов. Они будут развивать электоральную культуру студенчества, готовить и обучать наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. Также в центре будут исследовать актуальные проблемы развития избирательного законодательства и анализировать практику его применения.
https://ria.ru/20241206/prazdnik-1987700155.html
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астрахань, астраханская область
Астраханская область, Астрахань, Астраханская область
Центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани
В Астрахани открылся центр избирательного права и процесса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Научно-образовательный центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона.
"В Астрахани
открыли научно-образовательный Центр избирательного права и процесса. В ближайшее время он начнёт работу", - говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Астраханской области
Павла Паутова, открытие такого центра - важная часть соглашения о сотрудничестве между избирательной комиссией области и Астраханским государственным университетом имени Татищева.
Соглашение призвано способствовать повышению политической и правовой культуры избирательного права всех участников избирательного процесса, а также направлено на профессиональную подготовку квалифицированных специалистов в сфере избирательного права.
Эти задачи будет решать центр избирательного права и процесса. Занятия будут проводить преподаватели вуза и организаторы выборов. Они будут развивать электоральную культуру студенчества, готовить и обучать наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. Также в центре будут исследовать актуальные проблемы развития избирательного законодательства и анализировать практику его применения.