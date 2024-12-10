https://ria.ru/20241210/astrakhan-1988485872.html

Центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани

Центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани - РИА Новости, 10.12.2024

Центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани

Научно-образовательный центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:44

2024-12-10T18:44

2024-12-10T18:45

астраханская область

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Научно-образовательный центр избирательного права и процесса открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона. "В Астрахани открыли научно-образовательный Центр избирательного права и процесса. В ближайшее время он начнёт работу", - говорится в сообщении. По словам вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Астраханской области Павла Паутова, открытие такого центра - важная часть соглашения о сотрудничестве между избирательной комиссией области и Астраханским государственным университетом имени Татищева. Соглашение призвано способствовать повышению политической и правовой культуры избирательного права всех участников избирательного процесса, а также направлено на профессиональную подготовку квалифицированных специалистов в сфере избирательного права. Эти задачи будет решать центр избирательного права и процесса. Занятия будут проводить преподаватели вуза и организаторы выборов. Они будут развивать электоральную культуру студенчества, готовить и обучать наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. Также в центре будут исследовать актуальные проблемы развития избирательного законодательства и анализировать практику его применения.

https://ria.ru/20241206/prazdnik-1987700155.html

https://ria.ru/20241205/svo-1987487062.html

астрахань

астраханская область

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астрахань, астраханская область