https://ria.ru/20241210/aromaingalyatory-1988398409.html
Wildberries уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы
Wildberries уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы - РИА Новости, 10.12.2024
Wildberries уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы
Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы, решение принято по результатам проверки, рассказали в пресс-службе объединенной компании... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:33
2024-12-10T14:33
2024-12-10T14:42
wildberries
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общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы, решение принято по результатам проверки, рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."Объединенная компания Wildberries и Russ ранее объявила о проведении проверки ароматических ингаляторов на витрине маркетплейса. По результатам проверки принято решение о блокировке аромаингаляторов на платформе, в течение суток товары будут убраны с витрины", - сообщили в компании.Ранее в декабре компания заявляла о том, что проводит проверку ароматических ингаляторов, которые продаются на площадке - компания не исключала, что по ее результатам товары могут исчезнуть с онлайн-витрины.Также в декабре первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления.В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш. Как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа".
https://ria.ru/20241205/wildberries-1987583479.html
https://ria.ru/20241203/wildberries-1987082558.html
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wildberries, россия, общество
Wildberries, Россия, Общество
Wildberries уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы
Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы, решение принято по результатам проверки, рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"Объединенная компания Wildberries
и Russ ранее объявила о проведении проверки ароматических ингаляторов на витрине маркетплейса. По результатам проверки принято решение о блокировке аромаингаляторов на платформе, в течение суток товары будут убраны с витрины", - сообщили в компании.
Ранее в декабре компания заявляла о том, что проводит проверку ароматических ингаляторов, которые продаются на площадке - компания не исключала, что по ее результатам товары могут исчезнуть с онлайн-витрины.
Также в декабре первый зампред комитета Госдумы
по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора
Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления.
В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш. Как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа".