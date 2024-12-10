МИД Армении: Москва не просила Ереван участвовать в конфликте на Украине
Глава МИД Армении: Москва не просила Ереван участвовать в конфликте на Украине
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Россия не просила Армению участвовать в военных действия против Украины, завил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью финскому агентству Lännen Media.
"Честно говоря, нам никогда не предлагали, не оказывали давления и не ожидали каким-либо образом нашего участия в войне на Украине. Такой попытки не было", — заявил Мирзоян, отвечая на вопрос, возможно ли с учетом военного союза с Россией давление на Армению с целью ее участия в военных действиях против Украины.
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Отвечая на вопрос об участии Армении в ОДКБ, Мирзоян заявил, что формально страна по-прежнему является частью организации, но Ереван заявил о замораживании своего участия в ее деятельности. По его словам, Армения десятилетиями считала, что в военном отношении должна быть в этом военном союзе с учетом общих угроз и опасений, связанных с возможной угрозой агрессии против территориальной целостности и независимости.
"Мы верили, что эта организация поможет нам защитить наш суверенитет и территориальную целостность. К сожалению, в последние годы мы стали свидетелями нескольких нападений, и наши международно признанные границы были нарушены. Когда это произошло, мы не получали никакой реальной поддержки. Союзники с такими обязательствами должны помогать друг другу, в этом и заключается суть военного союза", — заявил он в интервью, текст которого размещен на сайте МИД.
По мнению Мирзояна, такое равнодушие "привело к огромному разочарованию". "Это изменило общественное мнение в Армении и создало особую ситуацию. Мы находимся в большом процессе. Я не могу предсказать, к чему нас приведет этот процесс, но могу сказать, что мы углубляем наши отношения с европейскими партнерами. Речь идет об экономике, экономической устойчивости, а также о политическом диалоге и взаимопонимании. ЕС вовлечен в вопросы безопасности, среду безопасности Армении. У нас есть формат диалога в сферах политики и безопасности. В Армении находится миссия ЕС, которая мониторит армяно-азербайджанскую границу. Несколько лет назад такое развитие событий было невозможно представить", — отметил Мирзоян.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.