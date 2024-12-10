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Анохин: одна из главных задач – повысить зарплаты работников сферы ЖКХ

Анохин: одна из главных задач – повысить зарплаты работников сферы ЖКХ - РИА Новости, 10.12.2024

Анохин: одна из главных задач – повысить зарплаты работников сферы ЖКХ

Поэтапное повышение оплаты труда сотрудников областных и муниципальных учреждений – это одна из ключевых задач властей Смоленской области, сообщил в своем... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:20

2024-12-10T21:20

2024-12-10T21:20

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поэтапное повышение оплаты труда сотрудников областных и муниципальных учреждений – это одна из ключевых задач властей Смоленской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. Сегодня на очередном заседании правительства региона обсудили Вопрос увеличения зарплат работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсудили в ходе очередного заседания регионального правительства. "Дал поручение проработать вопросы увеличения зарплат в муниципальных учреждениях ЖКХ. Повышение в первую очередь должно коснуться сотрудников, от непосредственного труда которых зависит чистота улиц, благоустройство территорий, наличие света, воды и тепла в домах, социальных объектах и предприятиях. Вместе с тем меняем сейчас штатное расписание коммунальных организаций, чтобы расширить число рабочих и специалистов, а также оптимизировать списки руководящих должностей", – написал Анохин. Он напомнил, что проектом бюджета на следующий год так же предусмотрено поэтапное повышение уровня оплаты труда сотрудников учреждений образования, медицины, культуры, спорта и социальной защиты. На эти цели будет направлено более 22,6 миллиарда рублей. "Еще раз скажу, что поддержка людей, увеличение их благосостояния – наш безусловный приоритет", – подчеркнул губернатор.

смоленская область

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смоленская область, василий анохин