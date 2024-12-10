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В Смоленщине обновят материально-техническую базу 18 учреждений культуры - РИА Новости, 10.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:48 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/anokhin-1988487010.html
В Смоленщине обновят материально-техническую базу 18 учреждений культуры
В Смоленщине обновят материально-техническую базу 18 учреждений культуры - РИА Новости, 10.12.2024
В Смоленщине обновят материально-техническую базу 18 учреждений культуры
При поддержке федерального правительства в Смоленской области будет обновлена и улучшена материально-техническая база 18 учреждений культуры, сообщил губернатор РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:48
2024-12-10T18:48
смоленская область
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смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. При поддержке федерального правительства в Смоленской области будет обновлена и улучшена материально-техническая база 18 учреждений культуры, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "По поручению президента России Владимира Владимировича Путина со следующего года по всей стране стартует новый национальный проект "Семья", одна из задач которого – развитие условий для культурного досуга детей и родителей. Наша область активно включается в реализацию масштабной государственной инициативы. Так, при поддержке федерального правительства обновим и улучшим материально-техническую базу 18 учреждений культуры", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в регионе будет капитально отремонтировано два культурно-досуговых центра в Починковском и Хиславичском районах, Духовщинская детская музыкальная школа, Дорогобужский историко-краеведческий музей и центральная библиотека в Угре. "Оснастим современным оборудованием камерный театр и театр кукол в Смоленске, краеведческие музеи в Десногорске, Кардымове и Хиславичах. В Смоленском и Ярцевском районах преобразуем еще две библиотеки по модельному стандарту", - отметил глава региона. Кроме того, переоборудуют шесть детских школ искусств в Смоленске Духовщинском, Краснинском, Монастырщинском, Смоленском, Рославльском районах. "Все запланированные работы будут выполнены в следующем году. Направим на эти цели более 122 миллионов рублей. Благодарю Минкультуры России за поддержку развития культурной инфраструктуры!" - написал Анохин.
https://ria.ru/20241209/svo-1988190818.html
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смоленск, россия, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Россия, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленщине обновят материально-техническую базу 18 учреждений культуры

Анохин: материально-техническую базу 18 учреждений культуры Смоленщины обновят

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. При поддержке федерального правительства в Смоленской области будет обновлена и улучшена материально-техническая база 18 учреждений культуры, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина со следующего года по всей стране стартует новый национальный проект "Семья", одна из задач которого – развитие условий для культурного досуга детей и родителей. Наша область активно включается в реализацию масштабной государственной инициативы. Так, при поддержке федерального правительства обновим и улучшим материально-техническую базу 18 учреждений культуры", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что в регионе будет капитально отремонтировано два культурно-досуговых центра в Починковском и Хиславичском районах, Духовщинская детская музыкальная школа, Дорогобужский историко-краеведческий музей и центральная библиотека в Угре.
"Оснастим современным оборудованием камерный театр и театр кукол в Смоленске, краеведческие музеи в Десногорске, Кардымове и Хиславичах. В Смоленском и Ярцевском районах преобразуем еще две библиотеки по модельному стандарту", - отметил глава региона.
Кроме того, переоборудуют шесть детских школ искусств в Смоленске Духовщинском, Краснинском, Монастырщинском, Смоленском, Рославльском районах.
"Все запланированные работы будут выполнены в следующем году. Направим на эти цели более 122 миллионов рублей. Благодарю Минкультуры России за поддержку развития культурной инфраструктуры!" - написал Анохин.
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Смоленская областьСмоленскРоссияСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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