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Акция "Елка желаний" стартовала в Тульской области
Акция "Елка желаний" стартовала в Тульской области - РИА Новости, 10.12.2024
Акция "Елка желаний" стартовала в Тульской области
Губернатор Тульской области принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний"; до начала церемонии награждения победителей конкурса "Доброволец года – 2024"... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:53
2024-12-10T20:53
2024-12-10T20:53
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний"; до начала церемонии награждения победителей конкурса "Доброволец года – 2024" глава региона снял три шара с новогодними желаниями детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первый шар был от девочки из Мариуполя. Она написала, что мечтает о большом плюшевом медведе. Второй шар – от юной тулячки. Ее новогодней мечтой оказалась новая гитара. Третий шар, который снял губернатор, был от мальчика из Тулы. Он написал, что хочет побывать на Алтае. Губернатор отметил, что желания ребят обязательно сбудутся. "В Новый год детские мечты должны непременно сбываться", – цитирует пресс-служба слова Миляева. Благотворительная акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. В рамках акции любой россиянин может стать волшебником и исполнить новогоднее желание ребенка, который попал в трудную жизненную ситуацию. Принять участие в акции могут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет, уточнили в пресс-службе.
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тульская область, мариуполь, тула, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Мариуполь, Тула, Дмитрий Миляев
Акция "Елка желаний" стартовала в Тульской области
Губернатор Миляев дал старт акции "Елка желаний" в Тульской области