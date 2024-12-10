https://ria.ru/20241210/akhmedova-1988474997.html

Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей

Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей - РИА Новости, 10.12.2024

Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей

Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту России Владимиру Путину о героизме белгородских врачей и о людях, которых встретила в Курской области. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:54

2024-12-10T17:54

2024-12-10T17:54

курская область

россия

белгородская область

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту России Владимиру Путину о героизме белгородских врачей и о людях, которых встретила в Курской области. "В Белгородской области мы работаем регулярно в госпитале на первой линии. Оттуда везут бойцов прямо "из-за ленточки", и там я постоянно вижу врачей, которые валятся с ног от усталости и работают уже из этой русской привычки задавать себе вопрос "кто, если не я", - сказала Ахмедова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина. Она добавила, что там же видела врачей, которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран. "Однажды привезли бойца с взрывателем в теле, нужно было вызывать срочно саперную группу, но не было времени, потому что у бойца было сильное кровотечение. Молодой хирург вывел всех из операционной, остался один на один с этим раненым. И я его (потом - ред.) спросила, осознавал ли он, что он может погибнуть из-за незнакомого человека или точно потерять руки. А он сказал, что это был его свободный выбор, он был в тот момент солдатом и обязан был вести себя как солдат", - рассказала Ахмедова. Член СПЧ также сообщила о людях, которых встречала в Курской области. Один из них - отец пятерых детей, который после начала вторжения ВСУ в регион выехал из Москвы в Суджу и там выводил своих детей под прицельным огнем наёмников. "Встретили (в Курской области - ред.) молодых мужчин и женщин, которые возвращались в самые опасные места, чтобы забрать незнакомых стариков. И, наконец, встретили даже имама, который сейчас уже вывез больше 500 человек", - добавила Ахмедова.

https://ria.ru/20241210/spch-1988420463.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988414479.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, общество