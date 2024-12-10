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Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей - РИА Новости, 10.12.2024
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17:54 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/akhmedova-1988474997.html
Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей
Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей - РИА Новости, 10.12.2024
Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей
Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту России Владимиру Путину о героизме белгородских врачей и о людях, которых встретила в Курской области. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:54
2024-12-10T17:54
курская область
россия
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту России Владимиру Путину о героизме белгородских врачей и о людях, которых встретила в Курской области. "В Белгородской области мы работаем регулярно в госпитале на первой линии. Оттуда везут бойцов прямо "из-за ленточки", и там я постоянно вижу врачей, которые валятся с ног от усталости и работают уже из этой русской привычки задавать себе вопрос "кто, если не я", - сказала Ахмедова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина. Она добавила, что там же видела врачей, которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран. "Однажды привезли бойца с взрывателем в теле, нужно было вызывать срочно саперную группу, но не было времени, потому что у бойца было сильное кровотечение. Молодой хирург вывел всех из операционной, остался один на один с этим раненым. И я его (потом - ред.) спросила, осознавал ли он, что он может погибнуть из-за незнакомого человека или точно потерять руки. А он сказал, что это был его свободный выбор, он был в тот момент солдатом и обязан был вести себя как солдат", - рассказала Ахмедова. Член СПЧ также сообщила о людях, которых встречала в Курской области. Один из них - отец пятерых детей, который после начала вторжения ВСУ в регион выехал из Москвы в Суджу и там выводил своих детей под прицельным огнем наёмников. "Встретили (в Курской области - ред.) молодых мужчин и женщин, которые возвращались в самые опасные места, чтобы забрать незнакомых стариков. И, наконец, встретили даже имама, который сейчас уже вывез больше 500 человек", - добавила Ахмедова.
https://ria.ru/20241210/spch-1988420463.html
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курская область, россия, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Член СПЧ рассказала о героизме белгородских врачей

Член СПЧ Ахмедова рассказала Путину о героизме белгородских врачей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМарина Ахмедова
Марина Ахмедова - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Марина Ахмедова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту России Владимиру Путину о героизме белгородских врачей и о людях, которых встретила в Курской области.
Белгородской области мы работаем регулярно в госпитале на первой линии. Оттуда везут бойцов прямо "из-за ленточки", и там я постоянно вижу врачей, которые валятся с ног от усталости и работают уже из этой русской привычки задавать себе вопрос "кто, если не я", - сказала Ахмедова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина.
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Она добавила, что там же видела врачей, которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран.
"Однажды привезли бойца с взрывателем в теле, нужно было вызывать срочно саперную группу, но не было времени, потому что у бойца было сильное кровотечение. Молодой хирург вывел всех из операционной, остался один на один с этим раненым. И я его (потом - ред.) спросила, осознавал ли он, что он может погибнуть из-за незнакомого человека или точно потерять руки. А он сказал, что это был его свободный выбор, он был в тот момент солдатом и обязан был вести себя как солдат", - рассказала Ахмедова.
Член СПЧ также сообщила о людях, которых встречала в Курской области. Один из них - отец пятерых детей, который после начала вторжения ВСУ в регион выехал из Москвы в Суджу и там выводил своих детей под прицельным огнем наёмников.
"Встретили (в Курской области - ред.) молодых мужчин и женщин, которые возвращались в самые опасные места, чтобы забрать незнакомых стариков. И, наконец, встретили даже имама, который сейчас уже вывез больше 500 человек", - добавила Ахмедова.
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