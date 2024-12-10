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Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии - РИА Новости, 10.12.2024
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Волгоградская область
 
11:03 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/agrarii-1988341558.html
Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии
Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии - РИА Новости, 10.12.2024
Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии
Более 1,1 миллиона тонн овощей собрали аграрии Волгоградской области в 2024 году, что больше на 15 тысяч тонн, чем в прошлом году, сообщает во вторник... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:03
2024-12-10T11:03
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Более 1,1 миллиона тонн овощей собрали аграрии Волгоградской области в 2024 году, что больше на 15 тысяч тонн, чем в прошлом году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. "1,146 миллиона тонн овощей произвели в Волгоградской области в 2024 году в хозяйствах всех категорий. Показатель почти на 15 тысяч превышает уровень 2023 года… В целом по производству борщового набора волгоградский регион занимает лидирующую позицию", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что также по итогам 2024 года выросла урожайность картофеля, его собрано 190 тысяч тонн, что больше почти на 10% показателей прошлого года. По данным администрации, добиться хороших результатов в овощеводстве, несмотря на непростые погодные условия, помогает системная работа властей региона в аграрном секторе. Вопросы отрасли находятся на постоянном контроле губернатора Андрея Бочарова, который поставил задачу, отмечается в сообщении, нарастить объем производства овощей в коллективных хозяйствах, что позволяет минимизировать риски.
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Волгоградская область
Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии

Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии в 2024 году

© РИА Новости / Виталий АньковСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сбор урожая. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Более 1,1 миллиона тонн овощей собрали аграрии Волгоградской области в 2024 году, что больше на 15 тысяч тонн, чем в прошлом году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
"1,146 миллиона тонн овощей произвели в Волгоградской области в 2024 году в хозяйствах всех категорий. Показатель почти на 15 тысяч превышает уровень 2023 года… В целом по производству борщового набора волгоградский регион занимает лидирующую позицию", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что также по итогам 2024 года выросла урожайность картофеля, его собрано 190 тысяч тонн, что больше почти на 10% показателей прошлого года.
По данным администрации, добиться хороших результатов в овощеводстве, несмотря на непростые погодные условия, помогает системная работа властей региона в аграрном секторе. Вопросы отрасли находятся на постоянном контроле губернатора Андрея Бочарова, который поставил задачу, отмечается в сообщении, нарастить объем производства овощей в коллективных хозяйствах, что позволяет минимизировать риски.
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