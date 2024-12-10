https://ria.ru/20241210/agrarii-1988341558.html

Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии

Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии - РИА Новости, 10.12.2024

Более 1,1 млн тонн овощей собрали волгоградские аграрии

Более 1,1 миллиона тонн овощей собрали аграрии Волгоградской области в 2024 году, что больше на 15 тысяч тонн, чем в прошлом году, сообщает во вторник... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:03

2024-12-10T11:03

2024-12-10T11:03

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576786281_0:137:1500:981_1920x0_80_0_0_1b12f8ae2bac1ab9e4937a3efa68eb06.jpg

ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Более 1,1 миллиона тонн овощей собрали аграрии Волгоградской области в 2024 году, что больше на 15 тысяч тонн, чем в прошлом году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. "1,146 миллиона тонн овощей произвели в Волгоградской области в 2024 году в хозяйствах всех категорий. Показатель почти на 15 тысяч превышает уровень 2023 года… В целом по производству борщового набора волгоградский регион занимает лидирующую позицию", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что также по итогам 2024 года выросла урожайность картофеля, его собрано 190 тысяч тонн, что больше почти на 10% показателей прошлого года. По данным администрации, добиться хороших результатов в овощеводстве, несмотря на непростые погодные условия, помогает системная работа властей региона в аграрном секторе. Вопросы отрасли находятся на постоянном контроле губернатора Андрея Бочарова, который поставил задачу, отмечается в сообщении, нарастить объем производства овощей в коллективных хозяйствах, что позволяет минимизировать риски.

https://ria.ru/20241206/sotsvyplaty-1987722372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60