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Талибы обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения - РИА Новости, 10.12.2024
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06:40 10.12.2024 (обновлено: 06:41 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/afganistan-1988305434.html
Талибы обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения
Талибы обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения - РИА Новости, 10.12.2024
Талибы обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения
Глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин в интервью новостному порталу Tolo news обвинил США в невыполнении Дохийского соглашения по РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:40
2024-12-10T06:41
в мире
афганистан
сша
катар
сухейль шахин
залмай халилзад
талибан
оон
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин в интервью новостному порталу Tolo news обвинил США в невыполнении Дохийского соглашения по афганскому урегулированию, заключенного в феврале 2020 года. Он заявил, что "имена ряда политических деятелей Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) должны были быть удалены из американского черного списка через три месяца после подписания соглашения, однако до сих пор никаких действий в этом направлении предпринято не было". "Они обещали, что удалят черный список в течение трех месяцев, но этого сделано не было, и он все еще существует. Они не выполнили это обязательство", - цитирует слова Шахина Tolo news. "Они (США - ред.) заявляли, что будут участвовать в восстановлении Афганистана и поощрять на это другие страны, однако и эта часть соглашения также не завершена. Санкции, введенные в отношении Афганистана, все еще действуют", - приводит слова талибского функционера новостной портал. По словам Шахина, политический офис движения "Талибан"* в Катаре служит коммуникационным каналом между Исламским эмиратом и всем миром, он разъясняет позицию Афганистана в различных областях международному сообществу. "Здесь я встречаюсь с делегациями из разных стран каждый день или через день, особенно с европейскими послами в Афганистане, которых насчитывается тринадцать. Мы стараемся поощрять их посетить Афганистан, и некоторые из них уже совершили поездки и встретились с нашими высокопоставленными должностными лицами", - рассказал собеседник Tolo news. Соглашение о достижении мира в Афганистане между США и движением "Талибан"*, широко известное как "Дохийская сделка", было мирным соглашением, подписанным представителями двух сторон 29 февраля 2020 года в Дохе для того, чтобы положить конец затянувшейся войне и насилию в Афганистане. Сделка, заключенная от имени США для администрации Трампа американским спецпредставителем Залмаем Халилзадом, не предусматривала участие в ней представителей официального афганского правительства того времени. Соглашение, к которому прилагались секретные приложения, стало одним из главных катализаторов краха афганских национальных сил обороны и безопасности в августе 2021 года и захвата Кабула вооруженными формированиями талибов.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html
https://ria.ru/20240628/afganistan-1956206421.html
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в мире, афганистан, сша, катар, сухейль шахин, залмай халилзад, талибан, оон
В мире, Афганистан, США, Катар, Сухейль Шахин, Залмай Халилзад, Талибан, ООН
Талибы обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения

Глава политофиса талибов обвинил США в невыполнении Дохийского соглашения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин в интервью новостному порталу Tolo news обвинил США в невыполнении Дохийского соглашения по афганскому урегулированию, заключенного в феврале 2020 года.
Он заявил, что "имена ряда политических деятелей Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) должны были быть удалены из американского черного списка через три месяца после подписания соглашения, однако до сих пор никаких действий в этом направлении предпринято не было".
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"Они обещали, что удалят черный список в течение трех месяцев, но этого сделано не было, и он все еще существует. Они не выполнили это обязательство", - цитирует слова Шахина Tolo news.
"Они (США - ред.) заявляли, что будут участвовать в восстановлении Афганистана и поощрять на это другие страны, однако и эта часть соглашения также не завершена. Санкции, введенные в отношении Афганистана, все еще действуют", - приводит слова талибского функционера новостной портал.
По словам Шахина, политический офис движения "Талибан"* в Катаре служит коммуникационным каналом между Исламским эмиратом и всем миром, он разъясняет позицию Афганистана в различных областях международному сообществу.
"Здесь я встречаюсь с делегациями из разных стран каждый день или через день, особенно с европейскими послами в Афганистане, которых насчитывается тринадцать. Мы стараемся поощрять их посетить Афганистан, и некоторые из них уже совершили поездки и встретились с нашими высокопоставленными должностными лицами", - рассказал собеседник Tolo news.
Соглашение о достижении мира в Афганистане между США и движением "Талибан"*, широко известное как "Дохийская сделка", было мирным соглашением, подписанным представителями двух сторон 29 февраля 2020 года в Дохе для того, чтобы положить конец затянувшейся войне и насилию в Афганистане. Сделка, заключенная от имени США для администрации Трампа американским спецпредставителем Залмаем Халилзадом, не предусматривала участие в ней представителей официального афганского правительства того времени. Соглашение, к которому прилагались секретные приложения, стало одним из главных катализаторов краха афганских национальных сил обороны и безопасности в августе 2021 года и захвата Кабула вооруженными формированиями талибов.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанСШАКатарСухейль ШахинЗалмай ХалилзадТалибанООН
 
 
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