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Авиакомпания "Аэрофлот" направит средства для жителей приграничных регионов

Авиакомпания "Аэрофлот" направит средства для жителей приграничных регионов - РИА Новости, 10.12.2024

Авиакомпания "Аэрофлот" направит средства для жителей приграничных регионов

Авиакомпания "Аэрофлот" объявляет о благотворительной акции, которая состоится 12 декабря, в День Конституции. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:32

2024-12-10T12:32

2024-12-10T12:32

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МОСКВА, 10 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" объявляет о благотворительной акции, которая состоится 12 декабря, в День Конституции. Компания направит все средства, вырученные 12 декабря 2024 года от продажи дополнительных услуг, на закупку новогодних подарков для жителей пострадавших приграничных регионов России. Присоединиться к социально значимой инициативе может любой пассажир "Аэрофлота", у которого уже имеется оформленное бронирование на любую будущую дату перелета или который только планирует приобрести билет. Для участия в акции необходимо оформить и оплатить с 00:00 до 23:59 12 декабря 2024 года дополнительные услуги авиакомпании. Благотворительная акция распространяется на услуги, заказанные онлайн, в офисах собственных продаж и в аэропорту на этапе регистрации. Содействие в закупке и доставке подарков для жителей приграничных территорий: детей и взрослых, в том числе находящихся в пунктах временного размещения, окажет "Народный фронт". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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