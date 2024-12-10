https://ria.ru/20241210/aeroflot-1988360684.html
Авиакомпания "Аэрофлот" направит средства для жителей приграничных регионов
Авиакомпания "Аэрофлот" направит средства для жителей приграничных регионов - РИА Новости, 10.12.2024
Авиакомпания "Аэрофлот" направит средства для жителей приграничных регионов
Авиакомпания "Аэрофлот" объявляет о благотворительной акции, которая состоится 12 декабря, в День Конституции. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:32
2024-12-10T12:32
2024-12-10T12:32
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981413829_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_53b9ed5df7fde19d6f2b2b8794dda85f.jpg
МОСКВА, 10 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" объявляет о благотворительной акции, которая состоится 12 декабря, в День Конституции. Компания направит все средства, вырученные 12 декабря 2024 года от продажи дополнительных услуг, на закупку новогодних подарков для жителей пострадавших приграничных регионов России. Присоединиться к социально значимой инициативе может любой пассажир "Аэрофлота", у которого уже имеется оформленное бронирование на любую будущую дату перелета или который только планирует приобрести билет. Для участия в акции необходимо оформить и оплатить с 00:00 до 23:59 12 декабря 2024 года дополнительные услуги авиакомпании. Благотворительная акция распространяется на услуги, заказанные онлайн, в офисах собственных продаж и в аэропорту на этапе регистрации. Содействие в закупке и доставке подарков для жителей приграничных территорий: детей и взрослых, в том числе находящихся в пунктах временного размещения, окажет "Народный фронт". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981413829_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1c4859347df87a0d783f23b43f92bfb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 10 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" объявляет о благотворительной акции, которая состоится 12 декабря, в День Конституции.
Компания направит все средства, вырученные 12 декабря 2024 года от продажи дополнительных услуг, на закупку новогодних подарков для жителей пострадавших приграничных регионов России.
Присоединиться к социально значимой инициативе может любой пассажир "Аэрофлота", у которого уже имеется оформленное бронирование на любую будущую дату перелета или который только планирует приобрести билет. Для участия в акции необходимо оформить и оплатить с 00:00 до 23:59 12 декабря 2024 года дополнительные услуги авиакомпании.
Благотворительная акция распространяется на услуги, заказанные онлайн, в офисах собственных продаж и в аэропорту на этапе регистрации.
Содействие в закупке и доставке подарков для жителей приграничных территорий: детей и взрослых, в том числе находящихся в пунктах временного размещения, окажет "Народный фронт".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.