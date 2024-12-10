https://ria.ru/20241210/aeroflot-1988360067.html

"Аэрофлот" направит средства на подарки жителям приграничных регионов

"Аэрофлот" направит средства на подарки жителям приграничных регионов - РИА Новости, 10.12.2024

"Аэрофлот" направит средства на подарки жителям приграничных регионов

Авиакомпания "Аэрофлот" направит все вырученные в День Конституции средства от продажи дополнительных услуг на закупку новогодних подарков для жителей... РИА Новости, 10.12.2024

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2024-12-10T12:31

2024-12-10T12:31

россия

москва

архангельск

игорь бутман

аэрофлот

airbus a321

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" направит все вырученные в День Конституции средства от продажи дополнительных услуг на закупку новогодних подарков для жителей пострадавших приграничных регионов России, сообщает пресс-служба перевозчика. Присоединиться к социально значимой инициативе сможет любой пассажир "Аэрофлота". Для этого нужно оформить и оплатить в день проведения акции дополнительные услуги авиакомпании. Благотворительная акция распространяется на услуги, заказанные онлайн, в офисах собственных продаж и в аэропорту на этапе регистрации. По данным пресс-службы, содействие в закупке и доставке подарков для жителей приграничных территорий окажет "Народный фронт". Ранее авиакомпания подвела итоги благотворительного рейса SU1332 Москва — Архангельск, который состоялся 27 ноября. На высоте 10 тысяч метров на борту лайнера Airbus A321 состоялся импровизированный живой концерт народного артиста России Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра. По итогам рейса удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Эти средства направлены "Аэрофлотом" на организацию новогодних праздников и подарки для детей из подшефных детских домов в ЛНР, Московской и Владимирской областях. В пресс-службе напомнили, что в декабре этого года состоится серия предновогодних праздничных встреч с воспитанниками детских домов. В состав шефских команд "Аэрофлота" войдут сотрудники-волонтеры, в том числе и те, кто участвовал в прошедших благотворительных рейсах: пилоты, бортпроводники и работники наземных служб. В этом году авиакомпания провела два благотворительных рейса: первый состоялся 1 июня по маршруту Москва — Сочи и был приурочен ко Дню защиты детей.

https://ria.ru/20241209/aeroflot-1988264337.html

https://ria.ru/20241209/aeroflot-1988263870.html

россия

москва

архангельск

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россия, москва, архангельск, игорь бутман, аэрофлот, airbus a321