https://ria.ru/20241210/aeroflot-1988360067.html
"Аэрофлот" направит средства на подарки жителям приграничных регионов
"Аэрофлот" направит средства на подарки жителям приграничных регионов - РИА Новости, 10.12.2024
"Аэрофлот" направит средства на подарки жителям приграничных регионов
Авиакомпания "Аэрофлот" направит все вырученные в День Конституции средства от продажи дополнительных услуг на закупку новогодних подарков для жителей... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:31
2024-12-10T12:31
2024-12-10T12:31
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москва
архангельск
игорь бутман
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" направит все вырученные в День Конституции средства от продажи дополнительных услуг на закупку новогодних подарков для жителей пострадавших приграничных регионов России, сообщает пресс-служба перевозчика. Присоединиться к социально значимой инициативе сможет любой пассажир "Аэрофлота". Для этого нужно оформить и оплатить в день проведения акции дополнительные услуги авиакомпании. Благотворительная акция распространяется на услуги, заказанные онлайн, в офисах собственных продаж и в аэропорту на этапе регистрации. По данным пресс-службы, содействие в закупке и доставке подарков для жителей приграничных территорий окажет "Народный фронт". Ранее авиакомпания подвела итоги благотворительного рейса SU1332 Москва — Архангельск, который состоялся 27 ноября. На высоте 10 тысяч метров на борту лайнера Airbus A321 состоялся импровизированный живой концерт народного артиста России Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра. По итогам рейса удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Эти средства направлены "Аэрофлотом" на организацию новогодних праздников и подарки для детей из подшефных детских домов в ЛНР, Московской и Владимирской областях. В пресс-службе напомнили, что в декабре этого года состоится серия предновогодних праздничных встреч с воспитанниками детских домов. В состав шефских команд "Аэрофлота" войдут сотрудники-волонтеры, в том числе и те, кто участвовал в прошедших благотворительных рейсах: пилоты, бортпроводники и работники наземных служб. В этом году авиакомпания провела два благотворительных рейса: первый состоялся 1 июня по маршруту Москва — Сочи и был приурочен ко Дню защиты детей.
https://ria.ru/20241209/aeroflot-1988264337.html
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россия, москва, архангельск, игорь бутман, аэрофлот, airbus a321
Россия, Москва, Архангельск, Игорь Бутман, Аэрофлот, Airbus A321
"Аэрофлот" направит средства на подарки жителям приграничных регионов
"Аэрофлот" проведет благотворительную акцию для жителей приграничных регионов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" направит все вырученные в День Конституции средства от продажи дополнительных услуг на закупку новогодних подарков для жителей пострадавших приграничных регионов России, сообщает пресс-служба перевозчика.
Присоединиться к социально значимой инициативе сможет любой пассажир "Аэрофлота". Для этого нужно оформить и оплатить в день проведения акции дополнительные услуги авиакомпании.
Благотворительная акция распространяется на услуги, заказанные онлайн, в офисах собственных продаж и в аэропорту на этапе регистрации.
По данным пресс-службы, содействие в закупке и доставке подарков для жителей приграничных территорий окажет "Народный фронт".
Ранее авиакомпания подвела итоги благотворительного рейса SU1332 Москва — Архангельск, который состоялся 27 ноября. На высоте 10 тысяч метров на борту лайнера Airbus A321 состоялся импровизированный живой концерт народного артиста России Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра.
По итогам рейса удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Эти средства направлены "Аэрофлотом" на организацию новогодних праздников и подарки для детей из подшефных детских домов в ЛНР, Московской и Владимирской областях.
В пресс-службе напомнили, что в декабре этого года состоится серия предновогодних праздничных встреч с воспитанниками детских домов. В состав шефских команд "Аэрофлота" войдут сотрудники-волонтеры, в том числе и те, кто участвовал в прошедших благотворительных рейсах: пилоты, бортпроводники и работники наземных служб. В этом году авиакомпания провела два благотворительных рейса: первый состоялся 1 июня по маршруту Москва — Сочи и был приурочен ко Дню защиты детей.