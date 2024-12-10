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В Саратовской области пресекли атаку на военный аэродром
В Саратовской области пресекли атаку на военный аэродром - РИА Новости, 10.12.2024
В Саратовской области пресекли атаку на военный аэродром
Российские военные пресекли атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:32
2024-12-10T10:32
2024-12-10T12:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
безопасность
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САРАТОВ, 10 дек — РИА Новости. Российские военные пресекли атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших, предварительно, нет", — добавил чиновник.ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Военные перехватывают практически все объекты.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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саратовская область, роман бусаргин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Безопасность
В Саратовской области пресекли атаку на военный аэродром
Глава Саратовской области Бусаргин: ПВО отразила атаку БПЛА на военный аэродром