https://ria.ru/20241210/aerodrom-1988332405.html

В Саратовской области пресекли атаку на военный аэродром

В Саратовской области пресекли атаку на военный аэродром - РИА Новости, 10.12.2024

В Саратовской области пресекли атаку на военный аэродром

Российские военные пресекли атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:32

2024-12-10T10:32

2024-12-10T12:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

безопасность

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САРАТОВ, 10 дек — РИА Новости. Российские военные пресекли атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших, предварительно, нет", — добавил чиновник.ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Военные перехватывают практически все объекты.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

саратовская область

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2024

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саратовская область, роман бусаргин, безопасность