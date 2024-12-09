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Число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье - РИА Новости, 09.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:03 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/zinoveva-1988197395.html
Число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье
Число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье - РИА Новости, 09.12.2024
Число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье
Число самозанятых Подмосковья достигло 829 750 тысяч на сегодняшний день, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:03
2024-12-09T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
самозанятые
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число самозанятых Подмосковья достигло 829 750 тысяч на сегодняшний день, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня в Московской области зарегистрировано 829 750 самозанятых. Относительно начала года рост составил более 177 тысяч, что в процентном соотношении — 27,1%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что при этом больше всего самозанятых было зарегистрировано в апреле. Зиновьева добавила, что в этом месяце количество предпринимателей в статусе самозанятых увеличилось более чем на 20 тысяч. Также в ведомстве напомнили, что 14 декабря состоится форум "Мой Бизнес. Открывая новые горизонты" для предпринимателей и самозанятых Подмосковья, а также для тех, кто планирует открыть свой бизнес в регионе.
https://ria.ru/20241209/zhkkh-1988190639.html
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московская область (подмосковье), самозанятые
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), самозанятые
Число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье

Зиновьева: число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число самозанятых Подмосковья достигло 829 750 тысяч на сегодняшний день, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня в Московской области зарегистрировано 829 750 самозанятых. Относительно начала года рост составил более 177 тысяч, что в процентном соотношении — 27,1%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что при этом больше всего самозанятых было зарегистрировано в апреле.
Зиновьева добавила, что в этом месяце количество предпринимателей в статусе самозанятых увеличилось более чем на 20 тысяч.
Также в ведомстве напомнили, что 14 декабря состоится форум "Мой Бизнес. Открывая новые горизонты" для предпринимателей и самозанятых Подмосковья, а также для тех, кто планирует открыть свой бизнес в регионе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)самозанятые
 
 
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