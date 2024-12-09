Число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье
Зиновьева: число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число самозанятых Подмосковья достигло 829 750 тысяч на сегодняшний день, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня в Московской области зарегистрировано 829 750 самозанятых. Относительно начала года рост составил более 177 тысяч, что в процентном соотношении — 27,1%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что при этом больше всего самозанятых было зарегистрировано в апреле.
Зиновьева добавила, что в этом месяце количество предпринимателей в статусе самозанятых увеличилось более чем на 20 тысяч.
Также в ведомстве напомнили, что 14 декабря состоится форум "Мой Бизнес. Открывая новые горизонты" для предпринимателей и самозанятых Подмосковья, а также для тех, кто планирует открыть свой бизнес в регионе.