https://ria.ru/20241209/zhkkh-1988190639.html

Жалобы на сбои в системе ЖКХ в Подмосковье уменьшились на 21%

Жалобы на сбои в системе ЖКХ в Подмосковье уменьшились на 21% - РИА Новости, 09.12.2024

Жалобы на сбои в системе ЖКХ в Подмосковье уменьшились на 21%

В Подмосковье количество обращений, связанных с проблемами в работе системы ЖКХ, уменьшилось на 21%. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство ЖКХ... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:29

2024-12-09T15:29

2024-12-09T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/68/1549226847_0:957:2048:2109_1920x0_80_0_0_c0daa1c587a8c8828fb97b017597030b.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Подмосковье количество обращений, связанных с проблемами в работе системы ЖКХ, уменьшилось на 21%. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство ЖКХ регионВсего за прошлую неделю коммунальщики получили 167 жалоб через электронные сервисы. Большая часть из них, а именно 121 обращение, касалось холодного водоснабжения, еще 11 – горячего. Кроме того, 15 человек пожаловались на водоотведение, у двоих был вопрос по ремонту колодцев, и у еще 18 – иные проблемы.Наконец, более 200 обращений жители передали напрямую. Из них 78% пришлось на засоры, а еще 7% – на теплоснабжение.В настоящее время коммунальщики отработали уже 89% обращений, остальные пока в работе.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)