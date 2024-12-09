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Жалобы на сбои в системе ЖКХ в Подмосковье уменьшились на 21%
Жалобы на сбои в системе ЖКХ в Подмосковье уменьшились на 21% - РИА Новости, 09.12.2024
Жалобы на сбои в системе ЖКХ в Подмосковье уменьшились на 21%
В Подмосковье количество обращений, связанных с проблемами в работе системы ЖКХ, уменьшилось на 21%. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство ЖКХ... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:29
2024-12-09T15:29
2024-12-09T15:29
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Подмосковье количество обращений, связанных с проблемами в работе системы ЖКХ, уменьшилось на 21%. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство ЖКХ регионВсего за прошлую неделю коммунальщики получили 167 жалоб через электронные сервисы. Большая часть из них, а именно 121 обращение, касалось холодного водоснабжения, еще 11 – горячего. Кроме того, 15 человек пожаловались на водоотведение, у двоих был вопрос по ремонту колодцев, и у еще 18 – иные проблемы.Наконец, более 200 обращений жители передали напрямую. Из них 78% пришлось на засоры, а еще 7% – на теплоснабжение.В настоящее время коммунальщики отработали уже 89% обращений, остальные пока в работе.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В Подмосковье количество обращений, связанных с проблемами в работе системы ЖКХ, уменьшилось на 21%. Об этом сообщил
360.ru со ссылкой на министерство ЖКХ регион
Всего за прошлую неделю коммунальщики получили 167 жалоб через электронные сервисы. Большая часть из них, а именно 121 обращение, касалось холодного водоснабжения, еще 11 – горячего. Кроме того, 15 человек пожаловались на водоотведение, у двоих был вопрос по ремонту колодцев, и у еще 18 – иные проблемы.
Наконец, более 200 обращений жители передали напрямую. Из них 78% пришлось на засоры, а еще 7% – на теплоснабжение.
В настоящее время коммунальщики отработали уже 89% обращений, остальные пока в работе.