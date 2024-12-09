https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988283732.html

СМИ раскрыли правду о канале Зеленского в Telegram

СМИ раскрыли правду о канале Зеленского в Telegram - РИА Новости, 09.12.2024

СМИ раскрыли правду о канале Зеленского в Telegram

Владимир Зеленский не использует мессенджер Telegram с личного телефона, сообщает New York Times со ссылкой на украинского чиновника в сфере кибербезопасности. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:54

2024-12-09T22:54

2024-12-09T22:54

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не использует мессенджер Telegram с личного телефона, сообщает New York Times со ссылкой на украинского чиновника в сфере кибербезопасности."В качестве меры безопасности Владимир Зеленский, который регулярно публикует военные обновления для своих более чем 700 000 подписчиков в Telegram, не использует приложение на своем личном телефоне", — сказал он.При этом, как отмечается в материале, около 70 процентов украинцев используют Telegram в качестве основного источника новостей.По данным источников, украинские чиновники в этом году обсуждали введение новых ограничений в отношении Telegram. Конфиденциальными сообщениями украинские военные и должностные лица теперь обмениваются на других приложениях, например, Signal, сообщает газета. Один из источников указал на то, что Владимир Зеленский не пользуется мессенджером на личном телефоне.Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.

https://ria.ru/20241209/konflikt-1988234694.html

https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html

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в мире, владимир зеленский, украина