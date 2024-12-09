https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988283732.html
СМИ раскрыли правду о канале Зеленского в Telegram
СМИ раскрыли правду о канале Зеленского в Telegram - РИА Новости, 09.12.2024
СМИ раскрыли правду о канале Зеленского в Telegram
Владимир Зеленский не использует мессенджер Telegram с личного телефона, сообщает New York Times со ссылкой на украинского чиновника в сфере кибербезопасности. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:54
2024-12-09T22:54
2024-12-09T22:54
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не использует мессенджер Telegram с личного телефона, сообщает New York Times со ссылкой на украинского чиновника в сфере кибербезопасности."В качестве меры безопасности Владимир Зеленский, который регулярно публикует военные обновления для своих более чем 700 000 подписчиков в Telegram, не использует приложение на своем личном телефоне", — сказал он.При этом, как отмечается в материале, около 70 процентов украинцев используют Telegram в качестве основного источника новостей.По данным источников, украинские чиновники в этом году обсуждали введение новых ограничений в отношении Telegram. Конфиденциальными сообщениями украинские военные и должностные лица теперь обмениваются на других приложениях, например, Signal, сообщает газета. Один из источников указал на то, что Владимир Зеленский не пользуется мессенджером на личном телефоне.Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
https://ria.ru/20241209/konflikt-1988234694.html
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в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
СМИ раскрыли правду о канале Зеленского в Telegram
NYT: Зеленский не использует Telegram с личного телефона
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Владимир Зеленский не использует мессенджер Telegram с личного телефона, сообщает New York Times
со ссылкой на украинского чиновника в сфере кибербезопасности.
"В качестве меры безопасности Владимир Зеленский, который регулярно публикует военные обновления для своих более чем 700 000 подписчиков в Telegram, не использует приложение на своем личном телефоне", — сказал он.
При этом, как отмечается в материале, около 70 процентов украинцев используют Telegram в качестве основного источника новостей.
По данным источников, украинские чиновники в этом году обсуждали введение новых ограничений в отношении Telegram. Конфиденциальными сообщениями украинские военные и должностные лица теперь обмениваются на других приложениях, например, Signal, сообщает газета. Один из источников указал на то, что Владимир Зеленский не пользуется мессенджером на личном телефоне.
Глава нацсовета Украины
по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.