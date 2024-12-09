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"Тошнит от него": поступок Зеленского в Париже вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 09.12.2024
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15:54 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988196189.html
"Тошнит от него": поступок Зеленского в Париже вызвал гнев в Сети
"Тошнит от него": поступок Зеленского в Париже вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 09.12.2024
"Тошнит от него": поступок Зеленского в Париже вызвал гнев в Сети
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского за то, в каком виде он пришел на встречу с Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:54
2024-12-09T15:54
в мире
франция
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
украина
париж
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского за то, в каком виде он пришел на встречу с Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.Глава киевского режима был одет в черную кофту и повседневные брюки."Меня уже тошнит от этого парня, изображает из себя генерала или что-то в этом роде. Надень костюм", — возмутился Ross Bolla."Тебе трудно время от времени надевать костюм? Называется "уважение", — отметил Irriatatedbyalot."Печально, что Зеленский не может одеваться как взрослый человек, имея миллиарды долларов, которые дал ему мир", — написал KellyJo."Прояви хоть немного уважения. Надень костюм", — призвал Lynne."Неужели у тебя на самом деле нет никакой одежды, которая подошла бы для таких случаев?" — поинтересовался Thus Nelda.Накануне бывший советник Трампа Роджер Стоун назвал наряд главы киевского режима во время встречи в Париже неуважением к американскому народу.Как отметил украинский депутат Александр Дубинский, на Украине уже половина Верховной рады одевается как бомжи, копируя Зеленского.В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
https://ria.ru/20241209/kiev-1988113435.html
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в мире, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, париж, верховная рада украины
В мире, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина, Париж, Верховная Рада Украины

"Тошнит от него": поступок Зеленского в Париже вызвал гнев в Сети

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского за то, в каком виде он пришел на встречу с Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Глава киевского режима был одет в черную кофту и повседневные брюки.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Как бомжи": в Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Вчера, 11:16
"Меня уже тошнит от этого парня, изображает из себя генерала или что-то в этом роде. Надень костюм", — возмутился Ross Bolla.
"Тебе трудно время от времени надевать костюм? Называется "уважение", — отметил Irriatatedbyalot.
"Печально, что Зеленский не может одеваться как взрослый человек, имея миллиарды долларов, которые дал ему мир", — написал KellyJo.
«
"Прояви хоть немного уважения. Надень костюм", — призвал Lynne.
"Неужели у тебя на самом деле нет никакой одежды, которая подошла бы для таких случаев?" — поинтересовался Thus Nelda.
Накануне бывший советник Трампа Роджер Стоун назвал наряд главы киевского режима во время встречи в Париже неуважением к американскому народу.
Как отметил украинский депутат Александр Дубинский, на Украине уже половина Верховной рады одевается как бомжи, копируя Зеленского.
В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском
Вчера, 09:35
 
В миреФранцияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаПарижВерховная Рада Украины
 
 
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